Granarone in blu per la Giornata Mondiale per l’Autismo - Terzo Binario News

Domani, venerdì 2 aprile, in occasione della Giornata Mondiale per l’Autismo, istituita nel 2008 dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sindrome dell’autismo e per il riconoscimento delle terapie finalizzate a favorire l’autosufficienza e la socialità delle persone che ne sono affette, il Comune di Cerveteri illumina di blu il Palazzo del Granarone.

Un piccolo gesto, puramente simbolico, per lanciare un segnale di vicinanza alle famiglie che affrontano questa patologia.

Contro l’autismo non c’è ancora una cura definitiva e molti lati di questa patologia purtroppo sono ancora oscuri. In Italia le persone affette dall’autismo raggiungono un numero spaventoso, ben più di 600mila.

Può aderire chiunque, anche mettendo un nastro di colore blu alla porta di casa oppure accendendo una lampada blu alla finestra.