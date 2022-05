Gran Premio Fita Teatro amatoriale, a Colleferro in scena la compagnia del Lazio - Terzo Binario News

E’ giunto al secondo appuntamento il Gran Premio Nazionale del Teatro Amatoriale della F.I.T.A. (Federazione Italiana Teatro Amatori).

Lo spettacolo ‘Trote’ di Edoardo Erba – della compagnia TREPERCASO, proveniente dal Lazio, andrà in scena il 7 maggio 2022 alle ore 20,30 al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro. Ambientata in una Roma che si percepisce solo sullo sfondo e nel linguaggio dei tre protagonisti, la commedia di Erba è un gioco a mosca cieca, dove qualcuno è sempre bendato e qualcun altro invece vede.

E’ ritornato così un appuntamento molto atteso dal pubblico, grazie all’impegno della F.I.T.A. la più importante realtà del teatro amatoriale del nostro Paese, con i suoi 25.000 associati e le 1.400 compagnie affiliate. Un traguardo non scontato, ottenuto con un importante sforzo organizzativo che ha permesso di svolgere le selezioni regionali lo scorso anno nel pieno rispetto delle restrizioni legate all’emergenza coronavirus. La passione per il teatro è così rimasta accesa anche in un periodo difficile di restrizioni e rinunce.