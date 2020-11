Gran finale dell'autunno musicale: due eventi in streaming a Cerveteri - Terzo Binario News

Il gran finale dell’autunno musicale Caerite offre, per la prima volta in Italia, una originale e suggestiva formazione: un ensemble con due vibrafoni solisti, batteria, basso e piano. Il gruppo guidato da Giampaolo Ascolese propone alcune fra le più celebri canzoni dei repertori di musica leggera e jazz. È quanto accadrà domenica 29 novembre.

Questa stagione, svolta dall’Orchestra Sinfonica Renzo Rossellini per il Comune di Cerveteri, è stata fortemente voluta dal Sindaco Alessio Pascucci e dall’Assessore alla Cultura Federica Battafarano nonostante tutte le restrizioni che, in principio hanno limitato il numero del pubblico presente e poi, da metà ottobre, hanno vietato gli spettacoli in presenza. La decisione di continuare in streaming è stata premiata da un rilevante numero di ascolti, con una media di oltre 700 visualizzazioni a concerto, con picchi che hanno superato le 4500 connessioni, a testimonianza dell’apprezzamento del pubblico per il segnale di vicinanza che le Istituzioni di Cerveteri hanno dato alla cittadinanza, in un momento certamente critico a livello sociale e culturale per tutta la nazione.

“Era dovere del Comune essere presente anche culturalmente nel nostro territorio in questo periodo così difficile e siamo veramente contenti della risposta del pubblico, che non ci aspettavamo così numerosa, e non solo dal nostro territorio, ma anche a livello nazionale ed estero, poiché abbiamo avuto degli ascolti anche da oltreoceano” – ha detto l’Assessore Federica Battafarano. “Abbiamo avviato questa esperienza – prosegue l’Assessore – fra i pochi Comuni in Italia, anche in virtù della responsabilità che abbiamo sentito per il riconoscimento ricevuto di “Città della Cultura 2020 per la Regione Lazio”; e visti i risultati è certo che continueremo con le dirette streaming anche quando finirà l’emergenza COVID; e siamo grati all’Orchestra Rossellini per aver accettato la difficile sfida tecnica e musicale dei concerti online”.

Il concerto delle ore 17,30 avrà un importante prologo, poiché alle 16,30, sempre in diretta streaming e sempre presso la Sala Consiliare, verrà celebrata la “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”, con testimonianze in diretta e video su un tema sul quale l’impegno e la mobilitazione non è mai sufficiente.

“Siamo lieti di aver inaugurato un nuovo fronte culturale e siamo pronti a rilanciare con nuove sfide” – ha detto il Direttore artistico della Rossellini, M° Giacomo Bellucci – e siamo onorati di poter essere a disposizione anche per una iniziativa socialmente così importante”.