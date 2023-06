Governo Civico per Cerveteri: “Bene l’Amministrazione su Pnrr, fondi presi per nuovo asilo nido e digitalizzazione importantissimi” • Terzo Binario News

Il Movimento civico: “Ottenimento fondi sinonimo della buona amministrazione che stiamo portando avanti”

“Televisioni, giornali e dibattiti politici quasi quotidianamente affrontano il tema dei Fondi Pnrr, il Piano nazionale ripresa resilienza. Un’opportunità preziosa, che il Comune di Cerveteri, con la nostra maggioranza guidata dal Sindaco Elena Gubetti, sta dimostrando di saper cogliere nel migliore dei modi. Siamo infatti più che soddisfatti dall’apprendere la notizia dell’avvio di due opere importantissime per Cerveteri che l’amministrazione comunale riuscirà a realizzare proprio grazie all’ottenimento dei fondi Pnrr: il nuovo Asilo Nido comunale, che sorgerà a Cerenova, e la Digitalizzazione dell’Ente, saranno portate avanti infatti proprio grazie ai quasi 2milioni di Euro complessivi che l’Ente ha saputo aggiudicarsi dai bandi del Piano nazionale ripresa resilienza”.

Lo dichiara in una nota stampa il Gruppo Consiliare e il Direttivo di Governo Civico per Cerveteri.

“A questi due importanti progetti, impossibile non ricordare un altro straordinario finanziamento del Pnrr che la nostra amministrazione si è saputa aggiudicare nello scorso mandato: i 2 milioni di Euro provenienti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per la realizzazione del secondo lotto di lavori sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, che consentiranno tra l’altro all’Amministrazione di svincolare e dirottare ad altre opere il mutuo che aveva acceso proprio per la seconda parte dei lavori – ha aggiunto il Gruppo Consiliare – l’ottenimento di fondi del Pnrr testimonia come l’Amministrazione comunale stia lavorando bene, con conoscenza, con meticolosità ed estrema attenzione. Con l’occasione, da parte del nostro Gruppo Consiliare e del Direttivo tutto, inviamo al Sindaco Elena Gubetti, alla Giunta, con una menzione speciale per i nostri Assessori Federica Battafarano e Matteo Luchetti, i nostri ringraziamenti e complimenti per il lavoro che stanno svolgendo”.