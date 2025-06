Governo Civico, Noi per Cerveteri/I Consumatori e Cerveteri Democratica: “Palazzetto dello Sport, bene la richiesta di 3milioni di euro avanzata da Luchetti e Parroccini” • Terzo Binario News

Apprendiamo con soddisfazione il lavoro svolto dagli Assessori Matteo Luchetti e Manuele Parroccini che nella giornata di ieri hanno ultimato la modulistica necessaria alla partecipazione al bando ‘Sport e Periferie’, finalizzato alla realizzazione di un Palazzetto dello Sport all’interno del Comune di Cerveteri.

Con caparbietà, determinazione ed un eccellente lavoro sinergico, hanno cooperato affinché il Comune di Cerveteri presentasse un progetto di spessore sul quale siamo speranzosi possa ottenere un importante riscontro in fase di assegnazione dei fondi.

Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche in forza a Governo Civico e Manuele Parroccini, Assessore allo Sport, appartenente al gruppo di Noi per Cerveteri/I Consumatori, a seguito di sopralluoghi tecnici e di confronti con le realtà associative del territorio hanno fatto in modo che Cerveteri potesse presentare un progetto, dal valore stimato di 4milioni e mezzo di euro, il più completo e inclusivo possibile.

Siamo ben consapevoli che si tratta solamente di una fase embrionale e che ad oggi è stata solamente avanzata la partecipazione al bando, ma il progetto è certamente ambizioso, prevedrà una compartecipazione dell’Ente di un milione e mezzo di euro e che se realizzato potrà cambiare la storia dello sport di Cerveteri non soltanto in termini di valorizzazione delle realtà associative locali ma anche in visibilità del territorio, in quanto da progetto il Palazzetto sarà idoneo ad ospitare anche manifestazioni di spessore nazionale.

A loro, e agli altri due assessori in forza al movimento di Governo Civico Francesca Cennerilli e Alessandro Gazzella, che hanno votato l’atto in Giunta e che sempre rappresentano le istanze del nostro Gruppo all’interno dell’esecutivo, giungano i complimenti dei nostri Gruppi Consiliari e Direttivi.

I Gruppi Consiliari e i Direttivi dei Gruppi Governo Civico, Noi per Cerveteri/I Consumatori e Cerveteri Democratica