Governo Civico Ladispoli: "Grando pensa di disporre di soldatini a comando" • Terzo Binario News

Per Governo Civico, “Grando vacilla sotto il suo atteggiamento autoritario, e arrogante, dopo le tante, e aggiungeremo, brutte figure di questi primi sette mesi.

Il Sindaco, dopo l’ultimo consiglio comunale – ricordiamo con all’ordine del giorno, una delibera totalmente sbagliata dovuta riportare in consiglio, e una delibera che ha negato la possibilità di togliere gli interessi alle cartelle arrivate a molti cittadini – al voto di quest’ultima, un gruppo consiliare della maggioranza (finalmente) ha mostrato la sua contrarietà, il giorno dopo la risposta di Grando è stata quella di cacciare l’assessore al commercio Foschi, persona educata, disponibile e professionalmente preparato.

La sua unica colpa è quella di far parte del gruppo politico che si è permesso di dissentire, ci auguriamo che non sia un caso sporadico, ma di indipendenza, necessaria di chi è stato votato per svolgere il suo ruolo in piena autonomia e libertà, al contrario del sindaco che pensa di avere dei soldatini al comando, e pretendere obbedienza senza provare a dissentire, e se così non è, ci si ritrova alla porta, ci complimentiamo con chi non accetterà mai questa logica e ci auguriamo che non sia soltanto un momento legato ad altre logiche”.

Capogruppo Governo Civico Ladispoli Roberto Garau

Consigliera Daniela Ciarlantini