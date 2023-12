Governo Civico: "Bilancio tecnico per Ladispoli, non ci sono scelte di prospettiva" • Terzo Binario News

“Il 21 Dicembre consiglio comunale di Ladispoli, con all’ordine del giorno bilancio di previsione 2024.

Un bilancio blindato e come si dice in gergo, un bilancio tecnico, in assenza di dati certi come ad esempio le entrate sovraccomunali, quindi il tutto calcolato per le così dette spese necessarie e obbligatorie.

Sapendo tutto questo, il sindaco Alessandro Grando apre la seduta in modo trionfalistico vantando che per la prima volta viene approvato il bilancio a dicembre, dimenticando di dire che è stato obbligato dalla legge, e che è un bilancio tecnico con poca o nessuna possibilità di fare scelte.

Ma come al solito è fatto così, lo aveva già fatto quando gli era stata contestata la scelta di spendere 345 mila euro per il concerto di Capodanno, aveva provato, in un primo momento a difendere la scelta, raccontando di un bilancio florido, citando milioni di investimenti.

La verità è che per il momento con un bilancio di previsione approvato il 21 l’unica possibilità di investimento è stata quella di prendere un mutuo di circa due milioni per strade e marciapiedi, il resto lo vedremo con le future variazioni di bilancio, i cittadini purtroppo dovranno ancora aspettare per vedere forse qualcosa di concreto e tangibile che questa Amministrazione distratta e incapace saprà fare per la nostra città abbandonata sporca e mal ridotta.

Intanto spenderanno 360 mila euro in 4 ore”.

Auguri dai Consiglieri Comunali di Governo Civico

Roberto Garau

Daniela Ciarlantini