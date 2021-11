Glovo Ladispoli, la Nidil Cgil: "Domani nuovo sciopero dei riders" - Terzo Binario News

“Dopo aver tentato più volte di avere un’interlocuzione con i vertici di Glovo sul problema dei continui ritocchi al ribasso delle nostre paghe, dopo aver proclamato uno stato di agitazione e dopo aver scioperato con successo (Glovo si è visto costretto a interrompere il servizio per ore) il 22 ottobre, ad oggi non abbiamo ancora ricevuta alcuna risposta da parte della dirigenza di Glovo, che prosegue nella sua arroganza verso i propri riders.

Venerdì 12 novembre, dalle 18 alle 23, saremo quindi ancora in sciopero.

Vogliamo scusarci con i partners e con la clientela tutta per i disagi che procureremo, ma come abbiamo già detto: il lavoro deve essere pagato. Le paghe di Glovo, multinazionale del delivery, sono solo sfruttamento. Il nostro stato di agitazione proseguirà fin quando l’azienda non vorrà darci risposte”.

Federica Pitoni direttivo Nidil Cgil Roma Nord-Civitavecchia-Viterbo