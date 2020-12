Gli studenti migliori di Allumiere premiati dall'assessora Cimaroli - Terzo Binario News

“Un meritato riconoscimento”. Così l’assessore alla pubblica istruzione, Tiziana Cimaroli, ha commentato l’assegnazione delle borse di studio agli alunni e studenti meritevoli che, nell’anno scolastico 2019/2020, hanno riportato una votazione di 10/10 per la secondaria di primo grado e 100/100 per la secondaria di secondo grado.

Nel corso della cerimonia di mercoledì pomeriggio, tenuta al Palazzo Camerale alla presenza, tra gli altri, del sindaco Antonio Pasquini e del delegato Sante Superchi, sono stati premiati dalla baby sindaca, Agnese Fracassa, gli ex alunni dell’Ic di Tolfa, plesso di Allumiere, Giammarco Lisi, Cristian Lisi e Alessia Tartaglione (della secondaria di primo grado) e Giorgia Galletti, Alex Radu, Martina Brancaleoni, Alessandro Mancini, Gabriele Appetecchi e Paolo Fracassa (per la secondaria di secondo grado).

“Siamo qui oggi – ha sottolineato la Cimaroli, che ha portato anche i saluti del Dirigente Scolastico, Laura Somma – non soltanto a scopo celebrativo, ma anche per ringraziarvi, in quanto il vostro risultato rende merito a tutta la cittadinanza. Il vostro traguardo è il segno tangibile che, ad Allumiere, il patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia funziona molto bene, portando buoni frutti anche a lungo termine”.

Ampiamente soddisfatto anche il sindaco, Antonio Pasquini.

“Non c’è gratificazione più grande – ha detto- che essere qui a premiare ben nove ragazzi che nel corso di questo anno scolastico, nonostante il lockdown e tutti i cambiamenti inevitabili che ha comportato la dad, si sono distinti per meriti. Siete stati davvero bravissimi e siamo lieti di assegnarvi questo doveroso riconoscimento”.

Oltre ai ragazzi, l’amministrazione ha voluto premiare anche Davide Annibali, un alunno che si è distinto nello sport conseguendo, a soli 10 anni, il titolo di campione regionale di karate grazie agli insegnamenti del suo allenatore, Maurizio Sestili, anche lui presente alla cerimonia.