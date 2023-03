Gli studenti dell'Alberghiero di Ladispoli alla scoperta di Perugia • Terzo Binario News

Una nuova uscita didattica per gli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli che martedì 28 febbraio hanno visitato Perugia, accompagnati dai docenti Giovanna Albanese, Marianna D’Amico, Filippo Gennaretti e Paolo Ferranti.

Diverse le tappe dell’itinerario che ha consentito agli allievi di immergersi nell’atmosfera suggestiva del capoluogo umbro fra arte, storia e bellezza: dalla Rocca Paolina alla Cattedrale di San Lorenzo e alla Galleria Nazionale dell’Umbria, senza dimenticare Corso Vannucci, Piazza IV Novembre e la sua Fontana Maggiore, vero e proprio simbolo iconico della città.

“Per un Istituto come il nostro – hanno sottolineato i docenti delle classi 3^KA, 3^T, V^T e 4^P – è essenziale alternare apprendimento teorico ed esperienza sul campo. Abbiamo la fortuna di vivere in un Paese unico al mondo. Ma il nostro dovere è diffonderne la conoscenza. I nostri studenti saranno chiamati a promuovere e valorizzare le eccellenze italiane in un mercato del lavoro sempre più complesso e competitivo. Siamo certi che a fare la differenza sarà proprio la loro formazione culturale che si costruisce giorno per giorno nelle aule scolastiche, ma anche a contatto con la straordinaria bellezza del nostro patrimonio artistico”.