Gli studenti del Cappannari di Civitavecchia in conferenza con Carmine Renzulli - Terzo Binario News

La classe 2° D dell’Istituto Stendhal di Civitavecchia indirizzo Alberghiero Cappannari, ha incontrato, in videoconferenza, il prof. Musolino e il direttore F & B manager Carmine Renzulli, esperto della gestione dei reparti bar, cucina, ristorante con esperienza nei migliori alberghi d’Europa .

Renzulli ha intrattenuto gli studenti sui cambiamenti che interverranno nel mondo della ristorazione in conseguenza della pandemia da Coronavirus. “Nella ristorazione come nella nostra vita cambierà qualcosa, soprattutto il modo in cui andremo al ristorante e il modo in cui accoglieremo i nostri clienti. Credo che ci sarà anche una grossa opportunità: la qualità dei piatti, la qualità del servizio saranno fattori ancora più importanti. Chi ci sceglierà lo farà sempre per la nostra storia, per la qualità delle materie prime, ma soprattutto vorrà essere più coccolato, perché dopo questi mesi a casa, avremo voglia di ritornare ad emozionarci. Per ripartire bisogna creare emozioni sia nel piatto che nel servizio”

. Il F&B manager si è poi soffermato sul “capitale umano”, ovvero la somma di empatia, qualità, formazione, aggregazione e interazione tra persone e in particolar modo “sull’ accoglienza e il servizio” considerati le armi migliori da usare per la ripartenza, sui prodotti made in Italy e le misure preventive da adottare all’interno di locale. Carmine Renzulli ha concluso l’incontro incoraggiando gli studenti a continuare e approfondire i loro studi “il sogno, la tenacia e il sacrificio bisogna sempre portarli avanti ….. Noi siamo il nostro capitale”. La professoressa Lorella Russo, che ha organizzato la video conferenza per gli studenti del Cappannari, si è dichiarata orgogliosa dei suoi studenti per l’attenzione e l’interesse che hanno dimostrato in questo periodo di Didattica a Distanza così complicato e difficile “Lo scopo della scuola è quello di formare i giovani, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo”.