"Gli Italiani non vogliono Fallire": lunedì 4 maggio iniziativa anche nel Municipio XV - Terzo Binario News

“Domani, lunedì 4 maggio, è il giorno della mobilitazione pacifica e simbolica per cittadini, commercianti e imprenditori. Migliaia di persone si sono organizzate grazie al passaparola e domani, senza creare forme di aggregazione, esporranno un primo segnale di ammonizione a questo governo che, a detta dei promotori, non ha saputo andare incontro alle esigenze della gente e delle categorie produttive, che vogliono tornare a lavorare e rimettere in moto l’economia”. È quanto riferito in una nota.



“Per questo è nata l’iniziativa “Gli Italiani Non Vogliono Fallire”, che attraverso una miriade di fogli colorati con tanto di cartellino giallo al Premier Conte, vuole lanciare un avvertimento all’esecutivo. Si potrà partecipare, ognuno per proprio conto, in tre modalità: davanti al proprio negozio o ditta con la serranda a metà, dentro casa o nella propria macchina vicino casa, suonando il clacson per un minuto, tutti muniti di cartello”.

“L’appuntamento è alle ore 12, all’unisono, per poi postare simbolicamente le foto e i video sulla pagina Facebook e Instagram dell’iniziativa e sui propri profili con l’hashtag #GliItalianiNonVoglionoFallire. Anche a Roma nord l’idea è stata accolta alla grande e, anche grazie al coinvolgimento del direttivo Lega XV Municipio (coordinato da Andrea Nardini), che ha da subito sposato la causa, saranno tanti domani i cartelli gialli a sventolare nel territorio in segno di protesta e voglia di rilancio”.