Gli auguri di Grando a Ladispoli - Terzo Binario News

“Quello che ci apprestiamo a vivere sarà un Natale molto particolare e sicuramente dai toni più contenuti rispetto a quelli degli anni passati.

Le restrizioni vigenti non ci consentiranno di trascorrere le festività con i consueti cenoni che raccolgono alla stessa tavola amici e familiari.

Nonostante questo non rinunceremo alle nostre tradizioni.

In questo periodo di festa, non possiamo non ricordare le persone che sono state portate via troppo presto dall’affetto dei propri cari e ringraziare tutto il personale medico, i volontari e le forze dell’ordine che da mesi combattono in prima linea per noi.

Spero che tutti voi possiate vivere dei momenti di gioia e serenità.

Ne abbiamo bisogno.

A tutti i cittadini di Ladispoli e non solo, buon Natale”.

Alessandro Grando