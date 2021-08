Gli appuntamenti per il fine estate di Tolfa - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

L’estate tolfetana non si è certo chiusa con il week end di TolfArte e il cartellone è ancora ricco di eventi. Si è infatti alla vigilia della festa del patrono Sant’Egidio.

E si comincia con un weekend all’insegna dell’arte con la 2° edizione di “Colori in versi”: due giorni di mostra, venerdì 27 e sabato 28 agosto, a partire dalle 17.30, nella consueta location dell’atrio della villa comunale.

Saranno esposte le opere dei pittori in erba, guidati dalla apprezzata artista locale Lucia Gari. Ogni quadro è stato interpretato ed espresso in versi dai poeti del Circolo Poetico Battilocchio. Nonostante le difficoltà date dalle misure anticovid, l’arte in tutte le sue forme continua a Tolfa a entusiasmare gli iscritti ai molteplici corsi che proliferano con ottimi risultati sul piano tecnico, espressivo, ma soprattutto sociale ed emotivo. I momenti di aggregazione, studiati in sicurezza, hanno contribuito a superare i disagi creati dal regime di restrizione.

Gli appuntamenti di venerdì proseguono in serata: nella accogliente e illuminata ad hoc, piazza Vittorio Veneto, si terrà il concerto di Dimensione Prog PFM tribute band, con musiche di Battiato, De Andrè, Premiata Forneria Marconi. Special guest Michele Ascolese, storico chitarrista del grande Faber.

Nel pomeriggio di sabato, alle 17,30, nello splendido chiostro di Palazzo Buttaoni, il Circolo Poetico Battilocchio propone “I love opera”, con gli allievi della classe di canto del Maestro Salucci del Conservatorio di S. Cecilia.

Sempre sabato, in serata, ancora in piazza Vittorio Veneto, torna la comicità di Antonio Giuliani, volto noto per il pubblico tolfetano, in “Ricomincio da me”.

Per i due spettacoli serali ci si prenota al numero 3490525965 oppure direttamente al Centro anziani dalle 17 alle 18 nei giorni mercoledì, giovedì, venerdì, il costo della sedia è di 1 euro per il concerto e di 2 per il cabaret. Naturalmente è necessario esibire il Green pass.

Il calendario dell’estate tolfetana prosegue all’insegna del divertimento e dello stupore domenica 29 col concerto di Zi Danj’s Band-ZDB alle 21,30 e a seguire l’atteso tradizionale spettacolo pirotecnico: “Tutti i colori dell’arcobaleno”.

Lunedì 30, alle 18, per la gioia degli sportivi verrà inaugurato il nuovo campo “Felice Scoponi”, fresco di ristrutturazione.

Martedì 31, alle 20, per le vie del centro storico la tradizionale solenne processione e lancio dei globi aerostatici, per i tolfetani “i palloni di S. Egidio”.

Mercoledì 1 settembre, alle 12, alla Panchina letteraria della villa comunale, si terrà l’attesissima inaugurazione dello splendido mosaico dell’ecclettico artista locale Riccardo Pasquini. Il mosaico, realizzato con ceramiche di riciclo, completerà le coloratissime sedute a forma di lettere dell’alfabeto, realizzate in precedenza sempre dall’artista. Nel pomeriggio alle 18 si terrà il Concerto della Fanfara a cavallo della Polizia di Stato. In serata, al Polo Culturale, si chiudono i festeggiamenti in musica con il Concerto d’Estate della Banda Musicale G. Verdi.

Soddisfatti il sindaco Luigi Landi, la vicesindaca Stefania Bentivoglio, la consigliera delegata alle attività culturali e smart Tomasa Pala e tutta l’amministrazione per “come i cartelloni estivi tolfetani siano stati apprezzati e abbiano soddisfatto le aspettative di promozione culturale di qualità e sviluppo turistico studiate, rimodulate e contingentate nel rispetto della sicurezza”.

“Un grande plauso alla cittadinanza tolfetana – conclude il primo cittadino – che come sempre collabora per la buona riuscita degli eventi e in moltissimi casi partecipa attivamente con iniziative di spessore all’interno delle varie associazioni, vero motore e fiore all’occhiello del nostro amato paese”.