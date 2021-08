Gli appuntamenti di fine settimana al Castello di Santa Severa - Terzo Binario News

Ancora grandi emozioni al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella. Dopo il meraviglioso concerto di Nicola Piovani e lo spettacolo di danza Juliette, la rassegna curata dall’Associazione Zip Zone “Weekend al Castello” giunge al settimo weekend della sua ricca programmazione.

Venerdì alle ore 21:00 l’appuntamento è con Rodrigo Live l’esilarante spettacolo di stand up comedy di Luca Ravenna: tra i comici più talentuosi, brillanti e apprezzati del momento, consacrato definitivamente al grande pubblico con la partecipazione allo spassoso game show LOL – Chi ride è fuori. Mentre sabato, sempre alle ore 21:00, le luci del palco si accenderanno per Vive la Vie, il caleidoscopico spettacolo nato dall’omonimo album dell’eclettico quartetto Le Cardamomò: un viaggio metaforico in un luogo immaginario al confine tra la vita e la morte, in uno spazio metafisico in cui gli esseri, attraverso il desiderio, possono sognare, morire e rinascere ogni giorno.

Lo spettacolo di sabato 21 agosto, così come il concerto del cantautore The Niro previsto per sabato 28 agosto, è a ingresso gratuito per tutti i residenti di Santa Marinella. Per prenotazioni e maggiori informazioni scrivere un’email all’indirizzo: weekendalcastello@gmail.com

Come sempre, fin dalle prime ore del pomeriggio sarà possibile rilassarsi nell’area ristoro prendendo un aperitivo all’ombra del castello o mangiare una pizza al fresco, in attesa che si accendano le luci del palco. L’accesso a questo spazio è sempre libero fino a 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, durante i quali l’area sarà riservata ai possessori di biglietto.

I biglietti per entrambi gli spettacoli e per sono acquistabili alla biglietteria del castello nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00, oppure in prevendita sul sito: https://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa

Venerdì 20 agosto

SPETTACOLO “RODRIGO LIVE” di Luca RavennaInizio ore 21.00accesso alla spianata ore 19.00 BIGLIETTO 10€ + d.d.p.Acquistabili alla biglietteria del castello tutti weekend nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00oppure in prevendita sul sito: https://www.diyticket.it/events/Teatro/4770/rodrigo-live-di-e-con-luca-ravenna

Sabato 21 agosto

SPETTACOLO VIVE LA VIE di Le Cardmomòore 21.00accesso alla spianata ore 19.00 BIGLIETTO 5€ + d.d.p.Acquistabili alla biglietteria del castello tutti weekend nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00 oppure in prevendita sul sito:https://www.diyticket.it/events/musica/4771/cardamomoIngresso Gratuito per i residenti di Santa Marinella – info: weekendalcastello@gmail.com

Per l’ingresso al Castello e alle aree eventi, è necessario essere muniti di GREEN PASS o di tampone negativo effettuato almeno 24 prima dell’evento.

Per consultare l’intera programmazione dei Weekend al Castello e del Castello delle Meraviglie: http://www.castellodisantasevera.it/evento/programma-eventi-estivi-vivi-il-castello-delle-meraviglie/

Zip_Zone d’intersezione positiva nasce dall’incontro di professionisti appartenenti a differenti campi, mossi dalla comune convinzione che la Cultura, l’Arte e i suoi diversi generi espressivi possano dimostrarsi strumento di azione e creazione, in tutti gli ambiti della società. Arte, creatività, attività sportive e formative sono intese dall’Associazione come importanti ed efficaci strumenti di rigenerazione urbana e come dispositivi “antifragili” per i quartieri prioritari e complessi. Zip si propone come promotore di collaborazione e dialogo tra Istituzioni, Imprese, Associazioni e cittadini attivi nel settore culturale; progetta e realizza percorsi, attività, momenti di confronto e di crescita, ma anche eventi ricreativi e di aggregazione, rivolgendosi a tutti i cittadini. Obiettivo portante è fornire un’offerta culturale permanente, che attinga dal sommerso artistico cittadino e dalle realtà virtuose già esistenti, nonché la promozione di un dialogo interculturale.

Rodrigo Live di LUCA RAVENNA

Come lavora la pro loco in Italia e in Europa? Cosa si prova a partecipare al programma più visto d’Italia e a deludere la persona più potente di internet? Cosa vuol dire lavorare per Vice, essere un predicatore, etero cisgender…?

Queste e altre domande esistenziali troveranno finalmente risposta nel nuovo show di stand up comedy di Luca Ravenna: Rodrigo LIVE.

Milanese di orgine ebraica, all’età 19 anni si trasferisce a Roma per studiare presso il Centro sperimentale di cinematografia, diplomandosi nel 2011 in Sceneggiatura. Tra le prime esperienze di scrittura vi è la collaborazione con il gruppo comico romano The Pills in alcuni sketch pubblicati su YouTube nonché, successivamente, del loro primo lungometraggio The Pills – Sempre meglio che lavorare, uscito in tutti i cinema italiani. Tra il 2014 e il 2016 fa parte, inoltre, del team di sceneggiatori della sitcom Zio Gianni trasmessa da Rai 2 ed è l’autore della webserie Non c’è problema, prodotta per Repubblica.it. La sua carriera subisce una svolta sostanziale quando assiste a uno spettacolo comico di Edoardo Ferrario, decidendo di dedicarsi alle esibizioni di tipo stand-up di cui egli stesso è l’unico compositore. Dopo aver partecipato ai programmi televisivi Natural Born Comedians e Stand Up Comedy, entrambi su Comedy Central, nel 2018 porta in tour il suo primo spettacolo intitolato In the ghetto. Parallelamente all’attività di comico, svolge quella di autore televisivo, collaborando con programmi come Quelli che il calcio e Che fuori tempo che fa.

Il 17 aprile 2020 esce online il suo secondo spettacolo Luca Ravenna Live, in collaborazione con Aguilar e Indigo Film, a cui segue l’evento Rodrigo Live su tutto il territorio nazionale. Nello stesso anno, insieme a Edoardo Ferrario, conduce il podcast Cachemire – Un podcast morbidissimo, in uscita settimanale su YouTube.Nel marzo 2021 pubblica tramite la piattaforma The Comedy Club lo spettacolo totalmente improvvisato Luca Ravenna: Improv Special vol.1 mentre, ad aprile, partecipa come concorrente al game show LOL – Chi ride è fuori, in eslusiva su Prime Video. Nel giugno successivo debutta come attore nel film Appunti di un venditore di donne, con regia di Fabio Resinaro, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Giorgio Faletti.

Vive la Vie di Le Cardamomò

Le Cardamomò sono un eclettico quartetto di musicisti: voce lirica, violino, organetti, fiati e chitarra. Propongono un repertorio ricercato e retrò di chansons francesi, pezzi onirici e un po’ folli, balli balcanici, canzoni di altri tempi. Nascono nel 2010 come progetto puramente musicale, per poi unire ben presto alla performance videoproiezioni, teatro delle ombre e racconti. Si esibiscono in numerosi festival di teatro e musica e in locali rinomati tra cui il Platoon Kunsthalle di Berlino e la Casa del Jazz di Roma. Nel 2012 esce il loro primo album “Car damomò”. Nel 2013 musicano i racconti di Concita De Gregorio nello spettacolo “Manchi solo tu” in scena al Teatro Valle. Il videoclip “Valse de Meduse” (2012), realizzato con la tecnica delle ombre cinesi e la motion graphics, si aggiudica svariati premi e nomination in festival di video e animazione in Italia e all’estero. Lo spettacolo multimediale “Valse de Meduse Show” debutta nel 2014 a Parigi al Théatre de Verre e va in scena sold out in teatri tra cui il Nuovo Cinema Palazzo e per la Notte dei musei all’Ara Pacis a Roma.

Parallelamente esce l’album colonna sonora “Valse de Meduse” (2014) che è stato scaricato in cinque continenti e ha venduto più di 2000 copie. Nel 2015 Le Cardamomò partono per un Tour negli Stati Uniti e si esibiscono al Festival di musica italiana Hitweek a Miami e per le celebrazioni di Halloween a New Orleans. Nel 2016 vengono invitati a suonare alle esibi zione del celebre pittore Henri Landier e per la Fete de la musique a Parigi. Nel novembre dello stesso anno vengono chia mati a sostenere la Maratona Telethon 2017 e si esibiscono in diretta su Raiuno. Nell’estate del 2017 sono in tournée con “Valse de meduse Show” in Italia, Slovenia e Ungheria. Recentemente hanno concluso il loro nuovo album “Vive la vie” registrato presso Ermes Records a Roma e prodotto dall’etichetta roma na Bassa fedeltà. Il disco è uscito il 6 aprile 2018 ed è stato presentato in anteprima al Teatro Quirinetta di Roma con il loro nuovo spettacolo intitolato anch’esso “Vive la vie”.

INTERPRETI: Luca Radicioni (Voce, Fiati e Chitarra), Margherita Vitalini (Organetto e Percussioni), Gioia di Biagio (Organetto e Percussioni), Antonia Harper (Voce e Violino).

Lo spettacolo musicale “Vive la Vie” è un viaggio metaforico in un luogo immaginario al confine tra la vita e la morte, uno spazio metafisico in cui, attraverso il desiderio, gli esseri possono sognare, morire e rinascere ogni giorno. Questo luogo è popolato da bizzarri personaggi, tutti animati da un forte desiderio che li muove verso qualcosa e che li porterà a trasformarsi: l’uccellino e la rosa, il vecchio e la Luna, il gatto nero, la bambina che non vuole crescere, il musicista e la sua sposa, la Lena… Al centro di queste storie c’è proprio l’uccellino che da

grande diventa Fenice, simbolo per eccellenza della morte e della rinascita, del desiderio che arde fino a bruciare ma che può riportare in vita. Vive la vie è una miscellanea di fiabe, immagini e musiche che evocano il desiderio in tutte le sue forme: l’amore, l’anelare a qualcosa, l’eros, l’utopia, la voglia di restare bambini,la forza prorompente degli elementi naturali, la passione come motore primo della vita.

In uno spazio visionario animato da videoproiezioni e scenografie mutevoli, quattro performer musicisti creano dal vivo queste storie attraverso musiche originali, effetti video, coreografie e racconti.

Vive la vie si ispira a diversi immaginari figurativi, letterari e musicali: dall’arte rinascimentale a la fiesta de los muertos messicana, da Shakespeare a Le Mille e una notte, dal folk americano ai canti popolari. Immaginari che evocano un tema caro a artisti e poeti di ogni epoca: la brevità e caducità della vita che ci spinge a desiderarla e a celebrarla ogni giorno come in una grande festa: Vive la Vie!