Gli appuntamenti della Pro Loco di Tolfa per agosto - Terzo Binario News

Tempo d’estate e di escursioni per Tolfa organizzate dalla Pro Loco. Questo il programma con le relative uscite di “Conosciamo Tolfa e il suo territorio”. Le escursioni guidate saranno:

Sabato 1 Agosto:

-Sentiero dei Ginepri- Grasceta dei Cavallari-Cerrobello (ca km 10)

Mercoledì 5 Agosto:

-Le cave di allume del bosco “Sbroccati” (ca km 5)

Sabato 8 Agosto

Dalla Nocchia a Monte Palarese (ca km 12)

Mercoledì 12 Agosto:

-La Rocca-Mura Medievali-Via Annibalcaro

-Venerdì 14 Agosto:

-La necropoli etrusca di Pian della Conserva (ca km 4)

Sabato 22 Agosto:

-La Moletta-Baldone-sentiero dei monaci-Piantangeli (ca km 10)

Sabato 29 agosto

Da Tolfa al Monte La Tolfaccia (ca km 10)

Il Presidente

dr Marcello Chiavoni

I partecipanti dovranno essere maggiorenni, munirsi di assicurazione per l’incolumità personale o sottoscrivere liberatoria a favore dell’Ass.ne Proloco Tolfa e dovranno impegnarsi a rispettare le regole per la prevenzione COVID -19 in vigore (distanziamento sociale). Si consiglia per le escursioni fuori dal centro urbano di portare scorta d’acqua, cibo al bisogno. Abbigliamento e attrezzatura da trekking.

La partenza avverrà da p.za V. Veneto alle ore 7, salvo nei giorni 05.08 e 12.08 che avverrà alle 8.30. Il giorno 08.08 la partenza avverrà alle ore 7.15 in località Loc. La Nocchia. Le escursioni, la cui partecipazione è gratuita, avranno una durata presunta di A/R dalle 5 alle 8 ore con percorrenza massima di ca 12 km e potranno essere annullate in qualsiasi momento per cause di forza maggiore.

Percorso misto (asfalto, sterrato, sentiero prati boschi).

Per ogni altra informazione: prolocotolfa@virgilio.it marcellochiavoni@alice.it

3496645647 (marcello); 3386463530 (fausto)