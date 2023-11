Gli Amici del Mercato: "Bene il Pincio con il progetto, male Vitali che se n'è andato" • Terzo Binario News

“L’Associazione “Amici del mercato” ha incontrato l’Amministrazione comunale, che ha presentato insieme allo studio tecnico incaricato il progetto del restyling di Piazza Regina Margherita.

Il progetto presentato dai professionisti, risulta restituire a Piazza Regina Margherita un indiscutibile valore urbanistico, bello e all’avanguardia coi tempi.

A tal proposito ci sentiamo di dover ringraziare l’amministrazione, il sindaco Tedesco e l’assessore Perello per la celerità di riscontro verso la nostra richiesta e soprattutto ci sentiamo soddisfatti del clima costruttivo che si sta cercando di costruire per la prosecuzione dell’opera.

L’area in questione è ormai avvolta da un degrado che rende una riqualificazione non più rimandabile.

Non possiamo però nascondere la preoccupazione, riguardo il nostro posizionamento all’interno dell’area. Il mercato per quanto diviso in settori e geograficamente separato, possiede la sua anima e di questo vive ogni giorno.

Questo deve essere tenuto in considerazione nel contesto della riqualificazione dell’area che non deve essere soltanto una bella piazza . Come Associazione capiamo perfettamente i vincoli progettuali posti dall’uso dei fondi destinati all’ammodernamento, nonché dalla normativa vigente, ma non possiamo per questo pensare che in funzione di una riqualificazione, storici operatori possano rischiare di veder la loro attività avviarsi verso un declino totale. Ci siamo riproposti di avviare con la parte tecnica del comune una serie di serrati incontri presso gli uffici preposti, per toccare proprio questi aspetti più tecnici e valutare la presenza di possibilità di manovra di aggiustamento di tutti quei problemi ad oggi irrisolti.

Chiediamo quindi alla politica una maggiore sensibilità e vicinanza nel tentativo di risolvere le molte questioni che si presenteranno prima che il progetto diventi esecutivo, ne và della sopravvivenza di operatori che rischiano di non aver la garanzia di poter lavorare in seguito alla ricollocazione per la realizzazione dei lavori di riqualificazione.

Va evitato in maniera assoluta che il periodo di stallo nel corso del cantiere metta a rischio la vita stessa del mercato di Civitavecchia.

Duole, infine, segnalare l’assenza nel corso della riunione dell’Assessore al Commercio Dimitri Vitali, il quale è entrato durante la riunione senza proferire parola e l’ha immediatamente abbandonata, purtroppo non sostituito a dovere dalla dirigente. Viene dunque da chiedersi quale tipo di commercio rappresenta nella nostra città.

Avremo modo di affrontare la questione anche con loro, visto che dovranno dare risposte certe alle molte osservazioni che solleveremo nel corso delle trattative. Gli operatori vogliono, insomma, che il restyling di Piazza Regina Margherita non si trasformi nella pietra tombale del mercato storico di Civitavecchia, ma sia reale occasione di rilancio per le attività coinvolte e le loro famiglie, per garantire alla città e al turismo un servizio di alta qualità”.

Il Presidente Catia Veneruso