Gli Amici del Bosco Valcanneto: "Sì al Jova Beach Party ma non in spiaggia" • Terzo Binario News

“Dopo 3 anni torna a fare tappa nel territorio di Cerveteri il tour del Jova Beach Party e l’evento continua a dividere la cittadinanza tra favorevoli e contrari.

Tra i tanti temi controversi quello ambientale è indubbiamente prevalente.

Su questo punto noi “Amici del bosco” di Valcanneto riteniamo doveroso fare sentire la nostra voce.

Non crediamo sia condivisibile l’idea di realizzare eventi musicali di massa che richiamano decine di migliaia di persone in luoghi caratterizzati dalla fragilità ambientale.

A nostro avviso eventi del genere vanno organizzati in spazi idonei e strutturati (ad esempio stadi). Nonostante qualsiasi accortezza organizzativa si possa prevedere, il negativo impatto sull’ambiente ci sembra inevitabile.

La tutela dell’ecosistema è una responsabilità primaria di cui tutti, in primo luogo le Istituzioni, si debbono fare carico a partire dall’educazione nelle scuole e dalla gestione dell’economia.

Per questo motivo diciamo che il tour Jova Beach Party non ci piace, convinti come siamo che la sensibilità ambientale non può essere circoscritta ai giardini di casa nostra ma deve diventare coscienza sociale”.

Gruppo Amici Bosco Valcanneto