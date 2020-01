Gli alunni della Ladispoli 1 incontrano la Polizia a cavallo - Terzo Binario News

Venerdì 17 gennaio, i le classi 1R e2R del plesso G.Paolo II, sono state in visita

presso il Centro coordinamento cavalli e cinofili di Ladispoli della Polizia di Stato.

Questa attività rientra nelle molteplici iniziative legate al progetto Legalità dell’I.C.

Ladispoli 1 e hanno come obiettivo principale quello di far conoscere l’importante

lavoro delle istituzioni presenti sul territorio per formare cittadini responsabili e

preparati all’osservanza delle norme che regolano una corretta convivenza civile.

Il Centro di coordinamento, unico a livello nazionale, prepara e addestra cavalli e

successivamente personale con un alto livello di specializzazione nei servizi di ordine

pubblico che viene dislocato in tutta Italia.



Le scolaresche sono state accolte dagli agenti della Polizia di Stato, in particolare

dagli Ispettori Di Fabio e Lamorra, che con un linguaggio semplice e

accattivante,hanno saputo catturare l’attenzione dei bambini interagendo con loro per

far conoscere il lavoro che viene svolto presso il Centro e l’importanza di prendersi

cura di un altro essere vivente in modo responsabile e rispettoso.

Gli alunni hanno assistito a varie dimostrazioni dei cani cinofili addestrati al

ritrovamento di esplosivi e di droga ma anche alla cattura di fuggitivi,visitato la

clinica veterinaria dove i quadrupedi sono assistiti da personale veterinario altamente

qualificato e le scuderie dove si allenano le Fiamme Oro. Hanno scoperto chi è un

maniscalco e assistito alla mascalcia ricevendo in dono un bellissimo ferro di cavallo

che ora troneggia sulla parete delle loro aule.



Gli alunni e le docenti ringraziano tutto il personale del Centro che ha saputo

accogliere con professionalità, cordialità e simpatia l’allegra brigata permettendo di

trascorrere una meravigliosa giornata a contatto con la natura e con dei meravigliosi

animali che sicuramente si è imparato a conoscere, amare e rispettare di più.