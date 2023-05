Gli alunni della "Cena" di Ladispoli impegnati nella salvaguardia dell'Oasi di Torre Flavia • Terzo Binario News

“Noi alunni delle classi 2a 2b e 2c della secondaria di I grado del Cena siamo stati coinvolti attivamente nel progetto di Scuolambiente “L’Oasi di Torre Flavia patrimonio di tutti, ovvero Salvaguardiamo la Maremma di Campo Di Mare”.

Grazie ai volontari esperti dell’associazione e alla nostra docente prof. Giulia De Santis abbiamo accresciuto la nostra sensibilità verso le tematiche ambientali e in particolare abbiamo capito quanto sia importante conservare il nostro patrimonio naturale con comportamenti corretti e sostenibili. Abbiamo fatto visita più volte a questo piccolo grande tesoro di biodiversità conoscendone tutte le bellezze naturali e animali e svolgendo numerose attività sul campo come la raccolta dei rifiuti e dei materiali spiaggiati, oppure la raccolta di campioni di flora delle dune come il giglio di mare e la camomilla marina, la pesca delle gambusie e dei gamberi negli stagni, la piantumazione di semi di giglio marino o il birdwatching che ci hanno arricchito e fatto acquisire tante conoscenze oltre che fornire materiali per i nostri laboratori di classe . In particolare, ci sentiamo di dire di essere diventati protagonisti attivi della salvaguardia del nostro territorio con l’idea che prendendosi cura direttamente di una cosa si impara a conoscerla e a rispettarla come bene comune. Questa esperienza ci ha portato anche ad acquisire più competenze linguistiche ed espressive, e a conoscere meglio il lessico geografico, scientifico e tecnologico. Nonostante tutte le difficoltà organizzative dovute spesso al maltempo questo progetto ci ha entusiasmato e motivato tanto. Abbiamo ricevuto bellissimi gadget, (adesivi di Scuolambiente segnalibri, il poster delle conchiglie e attestati di partecipazione) e parte dei nostri lavori sotto forma di cartelloni hanno avuto l’onore di essere ospitati all’interno del centro visite dell’Oasi per essere ammirati da tutti i visitatori. Speriamo di essere di stimolo per i nostri coetanei e gli adulti ad amare ed apprezzare le bellezze che la natura ci offre nel segno del rispetto e della tutela. Grazie a Scuolambiente e alla nostra prof. che ci hanno dato questa grande occasione di crescita e ci hanno fatto conoscere quanto è bello il nostro territorio”.

Classi 2a 2b 2c secondaria I grado. Docente referente del progetto prof. Giulia De Santis