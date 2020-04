Giustiniana: minaccia i genitori e colpisce il nonno con lo stendino - Terzo Binario News

Durante una lite prima ha minacciato i genitori, poi è sceso al piano sottostante colpendo il nonno con uno stendino. Non contento, è andato nel giardino condominiale, dove ha danneggiato un lampione ed il citofono. È successo in via della Giustiniana mercoledì 29 aprile: gli agenti della Polizia di stato del commissariato Flaminio, diretto da Massimo Fiore, hanno arrestato L.D., romano di 35 anni, con vari precedenti di polizia, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Bloccato, è stato accompagnato negli uffici di polizia. Dovrà rispondere del reato di evasione, minacce aggravate e danneggiamento.