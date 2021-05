Giuramento per sei nuove Guardie Ecozoofile a Cerveteri - Terzo Binario News

Si è tenuta questa mattina presso il Palazzo del Municipio di Piazza Risorgimento a Cerveteri la cerimonia di giuramento di 6 nuove Guardie Ecozoofile.

Presenti alla firma, il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, l’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti, l’Assessore alle Attività Economiche e Produttive Luciano Ridolfi, i Consiglieri comunali Paolo Maracci e Vincenzo Bellomo e la Comandante di Polizia Locale, il Commissario Capo Maggiore Cinzia Luchetti.

A guidare la formazione delle nuove Guardie Ecozoofile, che nei mesi scorsi hanno preso parte ad un lungo e dettagliato corso di formazione inerente le leggi in materia di tutela ambientale e tutela e diritti degli Animali, il Vice Comandante del Gruppo Eugenio Gottardi.

“Il Gruppo delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente rappresentano una realtà di volontariato importantissima per il nostro territorio, che con passione, dedizione e grande disponibilità sempre garantiscono presenza, assistenza e supporto in settori nevralgici del nostro territorio come quello dei rifiuti e quello della tutela degli Animali, tematica sulla quale la nostra Amministrazione, già da diversi anni, ha realizzato e portato all’approvazione uno dei regolamenti più all’avanguardia e completi che possano esserci – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – a tutti loro, che hanno fatto questa importante scelta, dal grande senso civico, al servizio della cittadinanza e del territorio e che spesso li porterà anche a sacrificare il proprio tempo per la sicurezza e la tutela della nostra città, faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro e un vivo ringraziamento a nome dell’Amministrazione e della cittadinanza tutta”.

Commenta l’entrata in servizio delle nuove Guardie Ecozoofile anche Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri che dichiara: “il rapporto tra Amministrazione comunale e Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente è oramai di lunga data, rafforzatosi sempre di più grazie soprattutto alla presenza e al grande senso dell’Istituzione che sempre hanno saputo offrire tutti i Volontari. In questa particolare fase della rivoluzione che stiamo approntando sul settore dei rifiuti e dell’igiene urbana, si stanno dimostrando davvero preziosi, coadiuvando il Comando di Polizia Locale nella battaglia, purtroppo ancora lunga, contro le discariche abusive e nella verifica dei conferimenti errati dei rifiuti. Ringraziando tutti i Volontari, in particolar modo la Comandante Angela D’Anna e il Vicecomandante Eugenio Gottardi, rinnovo a tutti loro la mia più completa disponibilità per tutte le iniziative future per il bene del territorio e la tutela dell’ambiente”.