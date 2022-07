Giunta di Ladispoli, ecco i nomi • Terzo Binario News

Sacrificato Gabriele Fargnoli, la casella di Commercio e Sicurezza a Stefano Foschi, lui è il Mister X

AGGIORNAMENTO – L’assessore al Commercio è Stefano Foschi

Sarà annunciata alle 11 ma è definita la lista degli assessori della nuova giunta di Ladispoli, con una sola casella mancante: quella di Commercio e Sicurezza.

Come ampiamente scritto, Alessandro Grando terrà le deleghe a Bilancio e Urbanistica.

Il vice sindaco sarà Annibale Conti, mentre la delega assessorile ad Ambiente e Igiene Urbana andrà a Marco Pierini.

Ai Lavori Pubblici confermata Veronica De Santis mentre all’istruzione andrà Margherita Frappa.

Marco Porro delegato a Turismo, Cultura e Spettacolo e i Servizi Sociali andranno a Dora Lazzarotto.

In questa lista manca da riempire la casella di Commercio e Sicurezza, inizialmente destinata a Gabriele Fargnoli. In realtà la delega non andrà a lui ma proprio in questi minuti il Mister X che lo sostituisce sta firmando a palazzo Falcone. Alle 11 l’annuncio ufficiale.