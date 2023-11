Giunge a chiusura la campagna abbonamenti del "Lea Padovani" di Montalto di Castro • Terzo Binario News

Il Teatro Comunale Lea Padovani sta per concludere la sua campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2023/2024. Ricordiamo che c’è tempo fino al 17 novembre per abbonarsi: un’opportunità unica per assicurarsi il proprio posto e garantirsi gli spettacoli a un prezzo conveniente. Ad aprire la stagione il thriller “Testimone D’Accusa” di Agatha Christie il 19 novembre alle ore 18:00. Questo spettacolo, diretto da Geppy Gleijeses e interpretato da un cast eccezionale tra cui Vanessa Gravina, Giulio Corso, Paolo Triestino e altri attori di talento, promette di essere una performance straordinaria che appassionerà il pubblico con mistero e suspense.

Dal 19 novembre, giorno del primo spettacolo, sarà possibile acquistare i biglietti singoli di tutti gli spettacoli presso la biglietteria del Teatro Comunale Lea Padovani oppure sul sito TicketOne.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biglietteria al numero 0766 870115 oppure consultare il sito internet del teatro Comunale Lea Padovani.