Giulio e Alex di Cerveteri e Fiumicino cercano un donatore di midollo - Terzo Binario News

Si rinnova l’appello da parte di ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo

Giulio e Alex di Cerveteri e Fiumicino cercano un donatore di midollo

Ne aveva dato notizia il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci prima in Consiglio comunale e poi sul suo canale social. Appello al quale si sono immediatamente aggiunti anche il Sindaco di Ladispoli Grando e centinaia e centinaia di utenti.

Giulio, 15anni, giovanissimo di Ladispoli ma che vive costantemente la realtà di Cerveteri, e Alex, piccolo di appena 4anni di Fiumicino hanno urgentemente bisogno di un trapianto di midollo osseo.

Giulio e Alex di Cerveteri e Fiumicino cercano un donatore di midollo

Dai primi accertamenti, dopo la drammatica diagnosi che accomuna questi due giovanissimi, nessuno dei familiari è purtroppo compatibile alla donazione. Per questo, la ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, hanno lanciato un ulteriore appello: chi può, si iscriva al registro dei donatori. Più persone si iscrivono, maggiore sarà la possibilità di trovare il tipo giusto per Alex e Giulio.

“Giulio e Alex aspettano un donatore compatibile. E se fossi tu? Mettici il midollo! – scrive la ADMO – se hai tra i 18 e i 35anni, sei in buona salute e pesi più di 50kg puoi iscriverti al registro, un giorno potresti essere chiamato per salvare una vita. Inizia da qui, www.donatoriadmo.org. In media solo un donatore su centomila risulta compatibile con un paziente, per questo è importante iscriversi al registro dei donatori. Farlo è semplicissimo, è sufficiente andare sul sito, inserire i propri dati, scegliere un evento associativo oppure un ospedale dove fare il prelievo per la tipizzazione”.

Giulio e Alex di Cerveteri e Fiumicino cercano un donatore di midollo

“L’iscrizione al registro è un segno concreto di speranza per tutti quelli come Giulio e Alex che aspettando che qualcuno gli tenda una mano, forse non sarai chiamato per loro, forse non sarai mai chiamato per loro, forse non sarai chiamato mai o magari un giorno risulterai compatibile con qualcuno e avrai la possibilità di cambiare il suo destino. Giulio e Alex ci hanno messo la faccia, ora tu mettici il midollo!”.

Per informazioni è possibile visitare il sito www.admolazio.it oppure inviare un messaggio Whatsapp al 3335677430 o chiamare lo 0658705656.