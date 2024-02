Giulio, Cloe, Nora, Fiona e Gioia: da nord a sud cinque cani che aspettano amore • Terzo Binario News

Nessuno chiama per lui. Che dire di Giulio? Un panzerotto ripieno di dolcezza . Sport preferito? Mettersi a pancia in su e prendersi tutte le coccole che non ha mai ricevuto in tutta la sua vita. 10 anni di nulla, ora approdato nel nostro Rifugio per cercare la sua occasione. Come si fa a non portarlo a casa? Taglia media contenuta, un pochino sovrappeso. Buonissimo, educato, va d’accordo con maschi e femmine non invadenti. Adottabile in Piemonte e Lombardia.

Chiamateci per conoscerlo. Giulio vi aspetta fiducioso.

Informazioni 347 4345 242 oppure visitate la nostra pagina Facebook Gruppo Spillo o il nostro sito www.gruppospillo.com

La stupenda Cloe compirà tre anni il 28 luglio. Meticcia incrocio pastore belga e border collie, taglia media contenuta, è microchippata. Vive a Torre Pellice in provincia di Torino.

I suoi genitori umani sono seriamente ammalati. Originaria del Rifugio di Cavour e paziente della Dottoressa Ferrando, Cloe gode di ottima salute.

Adora andare a passeggio. CERCA urgentemente focolare amorevole presso una famiglia che permetta ad Emilio e Fiore di vederla ancora. Cell. +39 366 241 2433

Ciao, mi chiamo Nora, sono una cucciola di 8 mesi bellissima. Sono stata trovata abbandonata. Sono a Palermo e delle brave persone mi hanno salvata da un destino crudele.. Io sarò una taglia media. Vado d’accordo proprio con tutti, anche con i gatti.. Sono semplicemente stupenda.. Sono stata vaccinata, sterilizzata e microchippata. Sono una cagnolina sana , dolce e ubbidiente. So andare a guinzaglio, insomma…. La NUMERO 1 .! Adesso il mio sogno sarebbe quello di avere una mamma, una famiglia tutta mia.. Prometto che saprò riempire la vostra vita di Amore, Gioia e divertimento…

I contatti per avere mie notizie: (chiamate, chiamate in tantissimi..Ti aspetto !!)

Anna Segreto 320 8406998 annabaumiao@gmail.com

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it

Questa splendida e meravigliosa creatura , è stata trovata in Provincia di Palermo abbandonata.. E’ di taglia grande circa 41 chili. E’ stata sterilizzata, negativa ai test infettivi. Ha circa 2 anni ed è sorda.. Forse l’hanno abbandonata per questo .. Ed è proprio per questo motivo che ha bisogno costantemente del contatto umano.. Cerca di guardare sempre il viso del suo padrone, proprio perché non ci sente e per lei è tutto piu’ complicato..E’ molto affettuosa ed equilibrata.. A causa del suo handicap, forse e’ preferibile una adozione come figlia unica.. non sentendo potrebbe scambiare un qualsiasi approccio dell’altro cane come una possibile aggressione e si spaventa molto..

*FIONA* NON PUO’ STARE IN UN BOX.. HA VERAMENTE BISOGNO DI UNA FAMIGLIA.. Una di quelle che l’accolga con amore e tenerezza.

FACCIAMO GIRARE IL SUO APPELLO AFFINCHE’ POSSA ARRIVARE AL CUORE GIUSTO: I contatti per FIONA:

ANNA SEGRETO 320 840 6998 annabaumiao@gmail.com

MANZONI CINZIA 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it

GIOIA 9 ANNI 16 KG CIRCA, DIVENTATA CIECA IN CANILE. DOPO 9 ANNI PASSATI SENZA MAI USCIRE DAL BOX DI CEMENTO. Gioia aveva pochi mesi quando trovata per strada sola è stata portata in canile. Sono passati 9 anni…9 anni senza mai uscire da un box di cemento.

E’ ancora lì… In canile ha perso la vista, non sappiamo se sia completamente cieca, avrebbe bisogno di una visita più approfondita, ma quando ho provato a muovere la mano davanti a lei i suoi occhi sono rimasti fissi.

Divideva il box con un cane maschio della sua stessa taglia che è stato adottato, ora è sola. Non è abituata ad essere coccolata o accarezzata, quando sono entrata nel suo box è rimasta immobile nel suo angolo, si è fatta accarezzare ma ha avuto paura di me per tutto il tempo.

Forse si perde la vista quando non c’è niente da guardare, solo il pavimento e le pareti di cemento di pochi metri quadrati.

Forse si perde la vista quando il musetto resta sempre abbassato, perchè nessuno in tutta la vita lo solleva per accarezzarlo.

Adottabile centro nord Italia. Mimma 389-6355214 Clodine 371-4916307