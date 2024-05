Giubileo, indetto per il 2025 l'Anno Santo della speranza: consegnata la bolla del Papa in Campidoglio • Terzo Binario News

“Sostenuto da una così lunga tradizione e nella certezza che questo Anno giubilare potrà essere per tutta la Chiesa un’intensa esperienza di grazia e di speranza, stabilisco che la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano sia aperta il 24 dicembre del presente anno 2024, dando così inizio al Giubileo Ordinario“. Così Papa Francesco nella Bolla “Spes non confundit” di indizione del Giubileo 2025. Copia della Bolla è stata consegnata, in Campidoglio, da Sua Eminenza Monsignor Rino Fisichella al sindaco Roberto Gualtieri.



Domenica 29 dicembre 2024 il Pontefice aprirà la Porta Santa della cattedrale di San Giovanni in Laterano, che il 9 novembre di quest’anno celebrerà i 1700 anni della dedicazione. Il 1° gennaio 2025, Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, verrà aperta la Porta Santa della Basilica papale di Santa Maria Maggiore. Infine, domenica 5 gennaio sarà aperta la Porta Santa della Basilica papale di San Paolo fuori le Mura.



L’Anno Santo terminerà nelle Chiese particolari domenica 28 dicembre 2025. Il Giubileo Ordinario terminerà con la chiusura della Porta Santa della Basilica papale di San Pietro in Vaticano il 6 gennaio 2026, Epifania del Signore