Gismondi, Cna: "Artigianato a 360 gradi con "Franco Ciambella & Friends" a Civitavecchia" • Terzo Binario News

Cultura e tradizione, ma non solo. “Franco Ciambella & friends”, la serata evento che si svolgerà venerdì alle 21 nel porto storico di Civitavecchia, “è anche una foto a 360 del nostro mondo, dove sono immortalati il grande cuore dell’artigiano, tutta la sua qualità e la dimostrazione di quanto vale il made in Italy”: così la descrive Alessio Gismondi, presidente della CNA di Viterbo e Civitavecchia.

“Franco Ciambella & friends” è infatti contemporaneamente un’iniziativa di artigianato artistico, spettacolo, moda, musica, danza e molto altro ancora. Una serie di elementi che hanno anche uno scopo nobile: l’intero incasso delle libere donazioni sarà devoluto all’associazione “Susan Komen Onlus” per la lotta ai tumori al seno.

“In una sola serata – dice Gismondi – Ciambella è riuscito a mettere insieme l’idea dell’impresa artigiana, a mostrarne il valore e la qualità. Perché Franco è un grande esponente di tutto questo. La decisione di farne anche un evento charity mette in luce inoltre il grande cuore dell’artigiano”.

Sul palco si alterneranno cantanti, architetti, giornalisti, ballerine e naturalmente gli abiti, compresi quelli da sposa, della cui creazione Ciambella è maestro. Tutto questo a livelli altissimi in ognuno dei settori che si alterneranno nel corso della serata. Alla quale daranno un contributo fondamentale altre espressioni dell’artigianato, come ad esempio acconciatori ed estetisti, ma non solo. La buona riuscita dipende molto anche da loro.

“Con Franco Ciambella – conclude Gismondi – c’è un legame di amicizia profondo, che mi lega a lui da quando eravamo ragazzini. Per me è un enorme piacere vedere una persona come lui che è riuscita ad affermarsi nel suo mestiere ai massimi livelli, oltre che ammirare sul palco le sue realizzazioni. Lo conosco da una vita e sempre da una vita sono testimone del fatto che si spende con professionalità e passione per la qualità del prodotto”.