Giro d'Italia ciclocross a Ladispoli: il tracciato del percorso al Parco di Palo - Terzo Binario News

Il percorso per la tappa del Giro d’Italia di Ciclocross ( domenica 18 ottobre) a Ladispoli sarà ultimato in questi giorni. Il sopralluogo dei tecnici, gli organizzatori e la Polizia locale è stato effettuato alla presenza dell’assessore, Marco Milani e l’organizzatore del tour nazionale, il commissario tecnico, Fausto Scotti.

Con il comandante della Polizia locale, Sergio Blasi vi è stata subita intensa sul percorso, che sarà esclusivamente all’interno del Parco di Palo, con l’esclusione della spiaggia. Circolazione e viabilità all’ingresso di Ladispoli sud saranno eseguite in modo che non ci siano intralci per gli atleti (almeno 800).

“Macchina organizzativa perfetta, è chiaro che non è facile come sembra però stiamo lavorando molto bene per una gara che è una manifestazione di carattere sportivo molto interessante – ha detto l’assessore Milani – andiamo a portare a Ladispoli una tappa europea , questo sarà un importante banco di prova per tutti”.

Per Fausto Scotti, presidente della società organizzatrice Asd Romano Scotti, ci sono tutti i presupposti perché sia una tappa di alto livello: “Con Claudio Terenzi stiamo cercando di fare del nostro meglio. A Corridonia domenica c’erano 1000 partecipanti, speriamo sia così anche a Ladispoli. Noto collaborazione a tutti i livelli, non è un periodo facile ma attueremo tutti i protocolli nel rispetto delle regole. Siamo fiduciosi , sarà una grande giornata di sport”.