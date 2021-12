Giovedì open day alla Ladispoli 1 - Terzo Binario News

Giovedì 16 dicembre 2021, il nostro Istituto apre virtualmente le porte alle famiglie, ai ragazzi e ai bambini che vorranno conoscere la nostra Scuola.

Per il contenimento e la prevenzione del Sars Cov2, l’OPEN DAY si svolgerà in remoto sulla piattaforma d’Istituto G.Meet.

Agli incontri parteciperanno il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Caliendo Enrica, i Collaboratori del Dirigente, le Funzioni Strumentali per l’Inclusione e la Continuità e i Referenti dei progetti d’Istituto.

L’OPEN DAY sarà così strutturato:

dalle 17.00 alle 18.00 si incontreranno i genitori dei bambini quinquenni della scuola dell’Infanzia con i docenti di classe V della scuola Primaria tramite il seguente link

http://meet.google.com/qjc-ntwg-imj ;

dalle 18.00. alle 19.00 si terrà l’incontro dei genitori delle classi V della scuola Primaria con i docenti della scuola Secondaria di I grado tramite il seguente link http://meet.google.com/ojh-cbxb-rpr.

Composto da 5 edifici situati a poca distanza uno dall’altro, dotato di strutture laboratoriali, due palestre, aule verdi e giardini e con un corpo docente estremamente attivo e preparato, l’Istituto Ladispoli1 accoglie studenti che riflettono, come composizione, la cittadinanza ladispolana che vede al suo interno diverse nazionalità. Proprio per questo si può parlare di una scuola cosmopolita la cui maggior ricchezza è questa mescolanza di culture e modi di vivere che offre ai nostri alunni l’opportunità di allargare i propri orizzonti anche nella prospettiva futura di essere a tutti gli effetti cittadini europei.

Inoltre, siamo fieri di poter affermare che l’Istituto è particolarmente sensibile ai temi della solidarietà e dell’Inclusione, della protezione e salvaguardia ambientale ed in conseguenza si attuano annualmente iniziative didattiche sempre nuove di sensibilizzazione della coscienza critica delle giovani generazioni sui temi della cittadinanza e della legalità e sono davvero tante le iniziative, le attività svolte ogni anno nelle classi per sottolineare l’importanza e il valore di queste esperienze. I Plessi dell’I.C.Ladispoli1 sono infatti intitolati a personaggi che hanno lasciato un’impronta importante nella storia contemporanea italiana ed internazionale: Giovanni Falcone in via Castellammare di Stabia, Paolo Borsellino in P.zza Don Eleuterio, Rosario Livatino in via Fratelli Bandiera, Gianni Rodari in via Torino e Giovanni Paolo II in via Sironi. La motivazione di questa scelta deriva dalla necessità di far conoscere alle nuove generazioni tre Magistrati che hanno donato la loro vita per la legalità, un noto scrittore quale è stato Gianni Rodari, che ha dedicato la sua professione al mondo dell’infanzia e un Pontefice che ha sempre espresso nei gesti e con le parole il suo profondo amore peri più piccoli. Tutti i Plessi in questione sono dotati di smart tv, Lavagne Interattive Multimediali, sussidi, materiali didattici e Biblioteche. La Scuola Secondaria di primo grado è ancora “giovane”, ma in continua crescita. Una scuola dal cuore pulsante di idee, energia, entusiasmo, come testimonia la valida e variegata offerta formativa.

Attraverso i vari laboratori tematici, sarà possibile a tutti , rendersi conto delle molteplici offerte didattico- pedagogiche per gli alunni ,destinate ad arricchire la loro formazione, entrando in contatto con le realtà del nostro territorio.

Un ampio e variegato lavoro di sinergie che la nostra Preside, Prof.ssa Enrica Caliendo e tutto lo staff di docenti coinvolti, proporranno in un clima familiare e accogliente, comunicando tutta la passione profusa nel loro impegnativo cammino educativo. Tutto questo, per presentare al meglio il nostro Istituto con l’obiettivo di aiutare i futuri studenti e i loro genitori a comprendere in dettaglio le specificità e i punti di forza del nostro Istituto. Siamo certi che sarà possibile trovare risposta a molte delle domande che possono sorgere nel momento in cui si deve compiere una scelta importante come quella dell’Istituto da far frequentare ai propri figli, dai laboratori alle sperimentazioni, dalla scansione oraria alle conoscenze, alle competenze che i bambini e i ragazzi dovranno affrontare e agevolare così il passaggio di informazioni fra Scuola e famiglia. Ci auguriamo infine, di poter favorire con queste modalità , la continuità del processo formativo tra i tre ordini di scuola ma anche di poter illustrare i nuclei fondanti del nostro PTOF, che fanno della nostra scuola una scuola aperta a tutti e di tutti: Legalità, Ambiente, Lettura, Agenda 2030, con un’attenzione particolare alla didattica per competenze e alla interdisciplinarità.

Ricordiamo a tal fine che sul sito web della nostra scuola, digitando www.icladispoli1.edu.it si potranno visionare tutti gli incontri con gli orari e le modalità degli open days previsti per i tre ordini di scuola”.

Marianna Miceli ( Docente dell’Istituto)