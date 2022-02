Giovedì dell'Archeologia, alla biblioteca di Civitavecchia si parla dell'origine dell'uomo - Terzo Binario News

Torna l’appuntamento settimanale col ciclo “I giovedì dell’archeologia”.

Gli incontri sono organizzati dal Museo archeologico nazionale di Civitavecchia in collaborazione con il Comune di Civitavecchia, in programma il giovedì alle ore 17 presso la biblioteca comunale “ “Cialdi”, piazza Calamatta, 18.

Il 3 marzo sarà la volta di Olga Rickards, dell’Università Tor Vergata di Roma che parlerà su “L’origine della nostra specie: un racconto scritto nelle molecole”.

La nostra specie nasce in Africa recentemente, circa 200.000 anni fa, e subito dopo, durante la sua dispersione nel resto del mondo, si incontra e incrocia con altri ominidi ormai estinti, i neandertaliani e i denisovani e verosimilmente anche con antenati più arcaici a cui ancora non è stato dato un nome.

uesti mescolamenti non ci devono stupire perché i più recenti dati molecolari hanno evidenziato che l’ibridazione tra specie animali diverse è un evento molto diffuso non solo in cattività ma anche in natura nelle zone di contatto dove si verifica un isolamento riproduttivo incompleto.

Capienza max. in presenza 50 posti; Obbligatoria prenotazione con Green Pass rafforzato.