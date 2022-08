Giovedì a Cerenova incontro del Controllo del Vicinato • Terzo Binario News

“L’11 agosto dalle 19 in piazza Morbidelli a Cerenova, in prossimità del murale dedicato a Falcone e Borsellino, il Comitato Controllo del Vicinato terrà un incontro pubblico per illustrare alla cittadinanza il progetto civico di sicurezza solidale e partecipata attuato in tutta Italia dall’Associazione Controllo del Vicinato ACdV.

L’incontro, inserito nel quadro di altri incontri di promozione culturale e sociale, sarà curato da soci aderenti al locale Gruppo Controllo del Vicinato ACdV, con il supporto di membri del Comitato di zona e di rappresentanti locali dell’Ass.LIBERA.

Questo incontro di aggiornamento, già tenuto in passato presso altre sedi comunali, punta a mantenere alta l’attenzione dei cittadini sul progetto del “controllo del vicinato”, sollecitando la sensibilità per la sicurezza solidale e partecipata e la protezione del territorio e dell’ambiente, anche scambiando informazioni e segnalazioni puntuali ed accurate con le forze dell’ordine, correlate ad eventi criminosi o segnali degni di nota.

Sarà gradita la presenza di tutte le autorità comunali, assessori e consiglieri, nonché dei rappresentanti delle forze dell’ordine del territorio.

IL PRESIDENTE Col.G.A. (r) VINCENZO MUSARDO