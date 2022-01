Giovedì 13 gennaio 2022 terzo e ultimo open day alla Ladispoli 1 - Terzo Binario News

“Giovedì 13 Gennaio 2022, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, terzo e ultimo open day in vista delle nuove iscrizioni per il prossimo anno scolastico .

Un tour virtuale per alunni e genitori e filo diretto con il nostro DS, Prof.ssa Enrica Caliendo.

Tutte le persone interessate potranno connettersi con la Scuola per ascoltare, parlare, chiedere e ricevere informazioni. Il nostro Istituto apre virtualmente le porte alle famiglie, ai ragazzi e ai bambini che vorranno conoscere la nostra Scuola, per presentare al meglio il nostro Istituto con l’obiettivo di aiutare i futuri studenti e i loro genitori a comprendere in dettaglio le specificità e i punti di forza del nostro Istituto.

Per il contenimento e la prevenzione del Sars Cov2, l’OPEN DAY si svolgerà ovviamente, in remoto sulla piattaforma d’Istituto G.Meet.

Agli incontri parteciperanno il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Caliendo Enrica, i Collaboratori del Dirigente, le Funzioni Strumentali per l’Inclusione e la Continuità e i Referenti dei progetti d’Istituto.

Ricordiamo che , composto da 5 edifici situati a poca distanza uno dall’altro, dotato di strutture laboratoriali, due palestre, aule verdi e giardini e con un corpo docente estremamente attivo e preparato, l’Istituto Ladispoli1 accoglie studenti che riflettono, come composizione, la cittadinanza ladispolana che vede al suo interno diverse nazionalità. Inoltre, siamo fieri di poter affermare che l’Istituto è particolarmente sensibile ai temi della solidarietà e dell’Inclusione, della protezione e salvaguardia ambientale ed in conseguenza si attuano annualmente iniziative didattiche sempre nuove di sensibilizzazione della coscienza critica delle giovani generazioni sui temi della cittadinanza e della legalità e sono davvero tante le iniziative, le attività svolte ogni anno nelle classi per sottolineare l’importanza e il valore di queste esperienze. I Plessi dell’I.C.Ladispoli1 sono infatti intitolati a personaggi che hanno lasciato un’impronta importante nella storia contemporanea italiana ed internazionale: Giovanni Falcone in via Castellammare di Stabia, Paolo Borsellino in P.zza Don Eleuterio, Rosario Livatino in via Fratelli Bandiera, Gianni Rodari in via Torino e Giovanni Paolo II in via Sironi. Tutti i Plessi in questione sono dotati di smart tv, Lavagne Interattive Multimediali, sussidi, materiali didattici e Biblioteche. La Scuola Secondaria di primo grado è “giovane”, ma in continua crescita. Una scuola dal cuore pulsante di idee, energia, entusiasmo, come testimonia la valida e variegata offerta formativa.

Con il supporto di bellissimi video realizzati dai nostri docenti per l’occasione, le famiglie potranno rendersi conto di come opera la nostra scuola e quali competenze riescono a raggiungere i loro figli a noi affidati ,illustrando in modo semplice il nostro modo di lavorare ed esponendo le ragioni che sono alla base dei progetti e delle nostre scelte educative , nuclei fondanti del nostro PTOF, che fanno della nostra scuola una scuola aperta a tutti e di tutti: Legalità, Ambiente, Lettura, Agenda 2030, con un’attenzione particolare alla didattica per competenze e alla interdisciplinarità.

Attraverso i vari laboratori tematici, sarà possibile a tutti , rendersi conto delle molteplici offerte didattico- pedagogiche per gli alunni destinate ad arricchire la loro formazione, entrando in contatto con le realtà del nostro territorio. Un ampio e variegato lavoro di sinergie che la nostra Preside, coadiuvata dal personale ATA, da tutto lo staff di collaboratori e dai docenti coinvolti, proporranno, in un clima familiare e accogliente, comunicando tutta la passione profusa nel loro impegnativo cammino educativo. Grazie all’accurato ed incessante lavoro svolto dalle docenti funzioni strumentali della Continuità, Sabrina Ceccacci, Angela Trinetti e Teresa Iorillo, i genitori collegati potranno avere informazioni sui tre ordini di scuola, perché possano comprendere come il nostro Istituto, intende attuare un percorso formativo organico e completo, che pur nei cambiamenti dell’età evolutiva e nelle diverse istituzioni scolastiche, possa costruire armonicamente la loro identità. Va sottolineata l’importanza di lasciare che il bambino maturi nella stesso Istituto, cioè in una grande e variegata famiglia in cui si cresce insieme, dove c’è grande collaborazione tra tutti i docenti che, legati da una sorta di filo rosso, accompagnano e seguono il percorso educativo dei ragazzi, dalla Scuola dell’Infanzia a quello della Secondaria di primo grado. Tutto questo non può che contribuire ad un sano sviluppo psicofisico sicuramente fondamentale per tutti, a maggior ragione per chi ha difficoltà ed ha quindi bisogno di essere maggiormente sostenuto ed aiutato in questo cammino di crescita. Ricordiamo a tal fine che sul sito web della nostra scuola, digitando www.icladispoli1.edu.it si potranno visionare tutte le informazioni utili, tutti i percorsi e le attività previsti per i tre ordini di scuola e tanto altro. Vi aspettiamo numerosi!

Marianna Miceli ( Docente dell’Istituto)