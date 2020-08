Giovani viaggiano gratis nel Lazio: ecco come - Terzo Binario News

“Sono davvero felice che dopo tanto lavoro la Regione Lazio sia riuscita a far ripartire un progetto al quale tengo molto, ‘Lazio in tour’, che permette a tutti i ragazzi tra i 16 i 18 anni di viaggiare gratuitamente per 30 giorni fino al 30 settembre sui mezzi regionali: autobus Cotral e i treni regionali di Trenitalia”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Un’occasione irripetibile per scoprire il Lazio e le innumerevoli ricchezze che può offrire: borghi unici, parchi naturalistici, scorci straordinari, un’enogastronomia di livello mondiale. Ma soprattutto un modo per i nostri ragazzi di poter sfruttare l’estate divertendosi, stando insieme, condividendo esperienze e scoprendo luoghi incredibili senza spendere un solo euro, grazie a questo progetto”.

“Per ottenere l’agevolazione basta possedere la Lazio Youth Card (per tutte le info scaricare l’app ‘LAZIO YOUth CARD’) e attivare l’applicazione ‘Laziointour’. Info su http://www.visitlazio.com/laziointour/“.