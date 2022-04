Giovani e lavoro: fare esperienza come operatori di call center - Terzo Binario News

Quello dei call center è un settore caldo per i giovani alla ricerca di un impiego. La richiesta di operatori anche alle prime esperienze è elevata nelle grandi città come Roma, dove non mancano certo le opportunità di impiego.

Una recente indagine Istat fotografa la ripresa dell’occupazione giovanile e in particolare quella che interessa i lavoratori di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Archiviata la fase emergenziale della pandemia, le imprese italiane stanno progressivamente tornando a generare fatturati che si attestano su valori praticamente sovrapponibili a quelli pre-Covid.

Il rilancio dell’economia e del mercato lavorativo è più evidente nei grandi centri urbani. Città come Roma rappresentano infatti un’ottima opportunità per i giovani e le giovani alla ricerca di un impiego. Uno dei settori più vivaci a cui puntare per trovare lavoro nella Capitale è quello dei call center e delle società di telemarketing. A questo proposito, il portale verticale callcenter.it – gestito dall’agenzia per il lavoro Jobtech – è un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca e chi offre un impiego nell’ambito dei call center a Roma.

I centralini, come detto in precedenza, sono un’occasione ideale anche per i candidati più giovani alle prime esperienze lavorative. Molto spesso sono anzi un’ottima opportunità per iniziare a entrare in azienda e familiarizzare con il mondo del lavoro. Nella maggior parte dei casi, a chi si candida come operatore di call center non vengono infatti richieste particolari competenze o esperienze pregresse. In genere, per poter iniziare a svolgere al meglio questo genere di professione sono richieste soltanto la conoscenza di una lingua straniera e una certa confidenza nell’uso del computer così come dei principali strumenti informatici.

Un elemento da tenere in considerazione quando si applica per una posizione nei call center è quello della possibilità di lavorare da remoto. Molto spesso, infatti, queste società offrono contratti in smart working full-time o part-time, ideali per chi mira a conciliare studio e lavoro. Allo stesso tempo, offrono anche interessanti opportunità di carriera.

Tramite l’impegno e la formazione costante è infatti possibile crescere e venire promossi a ruoli di maggiore responsabilità, come quelli di team leader (responsabile della coordinazione e della gestione di un gruppo), di supervisor e di responsabile di call center (ruolo manageriale che include le attività di selezione e formazione degli altri operatori).