Giovani dipendenti dai social, il Lazio è "maglia nera" • Terzo Binario News

Dipendenza dai social, il 75% dei ragazzi nel Lazio usa il web tutti i giorni

Secondo il rapporto dell’associazione Save the Children ancora molte le vittime di cyber bullismo. Sono soprattutto ragazze

Non più per le partite di pallone o i giochi sotto casa. Ormai il tempo di ragazze e ragazzi è speso soprattutto davanti ad uno schermo.

E sono proprio i giovanissimi del Lazio, stando al rapporto di Save the Children, quelli che utilizzano il web tutti i giorni.

Sono il 75 per cento e hanno tra i 6 e 17 anni. Un dato al di sopra della media nazionale che si attesta al 73 per cento. Il dispositivo preferito per navigare è lo smartphone.

Il 15 per cento degli adolescenti tra gli 11 e 13 anni è vittima di cyberbullismo. Nella Capitale colpito un adolescente su sei. Le vittime dei bulli sono soprattutto le ragazze. Numeri alti anche nella fascia che riguarda i più piccoli.

Nel lazio quasi il 60 per cento dei bambini tra gli 11 e i 15 mesi è esposto agli schermi. Tra Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo il 2,2 per cento è esposto al mondo digitale per tre o più ore al giorno.

È Save the Children a richiamare l’attenzione sul fenomeno in vista della giornata mondiale sulla sicurezza in rete che ricorre il 6 febbraio.

E se per molti ragazzi stare in rete rappresenta un elemento di apertura al mondo, per altri è fonte di ansia o può portare ad una sovraesposizione digitale e a una vera e propria dipendenza.

Nel Lazio gli adolescenti di 11, 13 e 15 anni anni che mostrano un uso problematico dei social sono il 12 per cento, e sono soprattutto le ragazze a soffrirne di più.

Fonte, RaiNews24