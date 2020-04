Giovani Democratici Civitavecchia: "Parchi aperti ai disabili" - Terzo Binario News

“In qualità di Giovani Democratici Civitavecchia, come anticipato ai sindaci o agli assessori con i quali abbiamo preso contatto, mandiamo per iscritto via email la nostra proposta relativa all’accessibilità ai parchi locali per le persone affette da gravi disabilità intellettive, disturbi dello spettro autistico e patologie psichiatriche.

La circolare regionale prevede che le persone affette da tali patologie possano uscire dalla propria abitazione con l’assistenza necessaria di un accompagnatore, limitandone l’uscita allo stretto necessario ed adottando tutte le misure di prevenzione raccomandate dalla normativa vigente (distanza interpersonale con terze persone, uso di mascherine).

Pur apprezzabile negli intenti, tale deroga si rivela fortemente inadeguata al problema a cui vuole dare risposta. Richiedere ad una persona affetta da spettro autistico di mantenere le distanze e garantire l’utilizzo della mascherina, non rappresenta, nella grande maggioranza dei casi, una via effettivamente praticabile. Pertanto riteniamo più sicuro regolamentare l’accesso delle persone con le sopra citate patologie a degli spazi maggiormente adatti, al momento solo ad esse riservati. Nell’ottica di un progressivo allentamento delle misure di “lockdown” messe in atto dal governo nazionale, riteniamo che la richiesta di una controllata frequentazione dei parchi da parte di tali persone sia oltremodo necessaria al mantenimento dei risultati da loro raggiunti spesso in lunghi anni di percorsi e terapie (ora temporaneamente sospesi), al fine di evitare un pericoloso regresso dei disturbi in atto.

Chiediamo quindi una deroga da parte del nostro comune che permetta l’accesso ai parchi agli individui affetti dalle suddette patologie, pur con le dovute precauzioni, così regolamentato:

prenotazione preventiva della visita dei parchi (in modo da evitare incontri);

presentazione di un certificato che attesti la diagnosi dell’individuo interessato;

presenza di un solo accompagnatore

Giovani Democratici Civitavecchia