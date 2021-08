Giovani Dem: "Primo book-sharing a Civitavecchia" - Terzo Binario News

(foto Enrico Paravani) “Ci teniamo a ringraziare tutte le persone che ieri sera hanno partecipato attivamente al nostro dibattito che ha visto come ospiti la senatrice Monica Cirinnà, la consigliera regionale Eleonora Mattia e Anna Luisa Contu dell’associazione “Donne a difesa delle 194”.

Nella stessa serata di ieri abbiamo inaugurato anche il primo progetto di book-sharing della città.

Chiunque vorrà potrà, in qualsiasi momento, lasciare un libro e prenderne un altro in assoluta gratuità; far circolare le Storie non è mai stato così facile.

Il progetto è stato completamente finanziato da noi Giovani Democratici perché crediamo che il mondo si possa cambiare, veramente, un libro alla volta. Potete trovare la colonnina al Parco della Resistenza.

Siamo rimasti piacevolmente sorpresi della grande partecipazione che è stata perfettamente in linea con la prima serata superando abbondantemente le 100 persone. C’è voglia di tornare a fare politica a Civitavecchia, di dialogare e di ascoltare”.

Matteo Vecchi

Segretario Giovani Democratici