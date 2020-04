Giovani Dem alla maggioranza: "Chiariscano sulla raccolta rifiuti di Civitavecchia" - Terzo Binario News

“Lascino da parte le faide interne”

“La raccolta differenziata porta a porta è un chiaro segnale di crescita civile ed economica oltre agli evidenti benefici dal punto di vista ecologico. La maggioranza del consiglio comunale ormai da mesi tenta di abolire il sistema porta a porta ritornando all’ ormai fallimentare raccolta differenziata stradale condannando le strade cittadine al sudiciume ed al cattivo odore, senza considerare l’enorme danno dal punto di vista ecologico.

Ciò che chiediamo noi Giovani Democratici di Civitavecchia però, è una maggiore chiarezza da parte della maggioranza in merito alla situazione raccolta differenziata ed al destino di CSP. La raccolta differenziata porta a porta sarà abolita totalmente in tutto il territorio comunale o solamente in periferia? Ed inoltre, manterrà una gestione comunale o sarà privatizzata? E’ ora che la maggioranza segua una linea politica precisa in merito, chiarendo le modalità della gestione rifiuti e la situazione di CSP pubblicando bilanci e progetti in assemblea pubblica, lasciando da parte, almeno per una volta, le faide interne.

Giovani Democratici di Civitavecchia