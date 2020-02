Giorno del Ricordo, Raggi: "Non restiamo indifferenti" - Terzo Binario News

“Ricordare è un dovere, così come trasmettere la memoria ai giovani. Per questo motivo è stata molto importante la presenza di tanti studenti questa mattina in Campidoglio, in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo dei martiri delle foibe istriane e dell’Esodo delle popolazioni giuliano-dalmate”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma.

“Quella che ricordiamo oggi è una tragedia a lungo trascurata, dimenticata, o addirittura strumentalizzata a fini politici. Rappresenta invece una ferita per la nostra storia nazionale”.

“Dare un nome, un volto e un’identità alle migliaia di morti, alle famiglie cacciate dalle loro case, dalle loro città, non è un esercizio che riguarda solo gli storici, ma riguarda da vicino tutti noi. Serve per avere consapevolezza di quello che accadde e avere la forza necessaria, oggi, per evitare che nuove forme di persecuzione o discriminazione prendano piede e tornino tra noi. Abbiamo il dovere di tenere vivo il ricordo. Non restiamo indifferenti“.