Giorno del Ricordo: gli appuntamenti nelle Biblioteche di Roma - Terzo Binario News

Anche quest’anno l’Istituzione delle Biblioteche di Roma partecipa alle celebrazioni in occasione del Giorno del Ricordo, con un programma di attività che punta alla partecipazione dei cittadini e delle scuole.

Sono tanti gli eventi commemorativi che avranno luogo nelle biblioteche di Roma per ricordare e confrontarsi sulle vittime delle foibe e dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati.Fulcro delle iniziative è la Casa della Memoria e della Storia, luogo istituzionalmente deputato dalla città alla riflessione sui temi della memoria. Di seguito alcune tra le tante iniziative in programma

nelle biblioteche.

BIBLIOTECA CASA DELLA MEMORIA E DELLA STORIA- Via di S. Francesco di

Sales, 5);

10 febbraio alle ore 17.30

l’Istituto Romano per la Storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza (Irsifar) propone per gli

studenti l’incontro “Istria: gli sguardi di due generazioni”, dialogo tra Anna Maria Mori e

Silvia Dai Pra’. Coordina Guido Crainz. Due autrici di differente generazione ci aiutano a

capire il dramma dell’Istria e del confine orientale italiano: dolori individuali e collettivi,

forzati esodi e drammatiche scomparse.

VILLA LEOPARDI – Municipio II- Via Makallè ( interno Parco Villa Leopardi)

10 febbraio ore 11

ll Giorno del Ricordo. Il dramma dell’esodo dei giuliano-dalmati

Incontro di approfondimento sul docufilm di Marino Micich e Emiliano Loria. Interviene

Marino Micich.

CASA DEL PARCO- Municipio XIV – Via della Pineta Sacchetti,78

10 febbraio dalle ore 10 alle ore 14

Conoscere per ricordare

Incontro di approfondimento sui documentari L’altra storia di Aldo Rapè e Nicola Vero e Il

Novecento dimenticato. Le foibe e l’esodo dei giuliano-dalmati di Marino Micich e Emiliano

Loria

Dal 10 al 15 febbraio

Mostra fotografico–documentale in collaborazione con il Comitato Familiare delle vittime

giuliane, istriane, fiumane e dalmate.

FABRIZIO GIOVENALE – Municipio IV -Via Fermo Corni, snc

17 febbraio ore 11

Il Giorno del Ricordo. Il dramma dell’esodo dei giuliano-dalmati . Intervengono Marino

Micich e un testimone.

GUGLIELMO MARCONI- Municipio XI –Via Gerolamo Caldano,135

Dal 10 al 22 febbraio

Conoscere per ricordare

Mostra fotografico–documentale in collaborazione con il Comitato Familiare delle vittime

giuliane, istriane, fiumane e dalmate

FRANCO BASAGLIA – Municipio XIV –Via Federico Borromeo, 67

24 febbraio ore 10.30

Il Novecento dimenticato. Le foibe e l’esodo dei giuliano-dalmati

Incontro di approfondimento sul docufilm di Marino Micich e Emiliano Loria. Interviene

Marino Micich

LAURENTINA – Municipio IX piazzale Elsa Morante snc

2 marzo ore 10

Ricordi dell’esodo giuliano attraverso storie di donne Intervengono Giuseppina Mellace,

Marino Micich e Donatella Schurzel.