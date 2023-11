Giornata mondiale del diabete, successo a Civitavecchia dello screening a Boccelle • Terzo Binario News

Come già preannunciato, il giorno 11 novembre è stata celebrata la Giornata Mondiale del Diabete che si è tenuta nel piazzale del centro commerciale Coop in località Boccelle a Civitavecchia.

L’iniziativa è stata dedicata alla prevenzione, informazione e formazione relativamente alla divulgazione del sano stile di vita (alimentazione e attività fisica) ed ha visto una grande partecipazione della popolazione.

Le persone che volontariamente si sono rese disponibili, sono state sottoposte alla misurazione dei parametri vitali (peso, pressione, circonferenza vita, altezza, misurazione della glicemia capillare) e successivamente sono state sottoposte ad un test che ha permesso di valutare il rischio di sviluppare il diabete; in relazione ai risultati, quelli con rischio medio, alto e molto alto, sono state inviate alcolloquio con il medico Diabetologo, il quale, quando necessario, li ha indirizzati dall’oculista per lo screening della retina. Il percorso ha previsto anche la possibilità di interloquire con la dietologa per avere indicazioni sulla corretta alimentazione.

La giornata è stata impreziosita da una salutare camminata dal piazzale antistante il centro commerciale fino al parco Yuri Spigarelli e ritorno.

Sono state sottoposte a controllo 97 persone di cui 37 uomini e 60 donne con i seguenti risultati:

Un particolare ringraziamento – da parte del presidente Adiciv Sandro Luciani – va alle volontarie e ai volontari della CRI-Comitato di Civitavecchia, al Dottor Graziano Santantonio responsabile della Diabetologia della ASL Roma4, alla dietista dottoressa Valentina Di Fiordo ealle infermiere della diabetologia dell’Ospedale, alla diabetologa Concetta Suraci, che ci onoriamo di avere come socia, e ancora, alla dottoressa Antonella Mollicone responsabile del reparto Oculistico dell’Ospedale San Paolo e all’infermiera che la ha assistita, alla Protezione Civile, ai volontari dei due gruppi Lions di Civitavecchia e ai volontari dell’ADICIV che sono stati particolarmente attivi specialmente nella fase organizzativa e di gestione degli eventi.

Inoltre si ringraziano la presidente dell’ANDOS con le sue volontarie e il Gruppo di Cammino della ASL Roma4.