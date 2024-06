‘Giornata Mondiale dei Donatori di sangue’, la Asl Roma 3 aderisce all’iniziativa della Fratres • Terzo Binario News

Venerdì 14 giugno, il ‘Ponte Due Giugno’ di Fiumicino si illuminerà di rosso

La Asl Roma 3 aderisce all’iniziativa promossa dall’associazione Gruppo Fratres Donatori di Sangue di Fiumicino ODV delle Misericordie D’Italia in occasione della ‘Giornata Mondiale dei Donatori di sangue’: venerdì 14 giugno, il ‘Ponte 2 giugno’ di Fiumicino si illuminerà di rosso, rinnovando così l’appello alla responsabilità collettiva, con un gesto semplice ma significativo esattamente come quello della donazione del sangue.

“Donare il sangue può salvare fino a tre vite. Lo diciamo ogni giorno e nella Giornata Mondiale dei Donatori lo vogliamo ribadire, richiamando ancora una volta l’attenzione dei cittadini del nostro territorio, già particolarmente sensibili a questa tematica.

Grazie alla loro disponibilità, infatti, il territorio di Ostia e Fiumicino rappresenta una vera e propria eccezione in una regione che da sempre lamenta difficoltà nella raccolta del sangue. Il Grassi infatti è una delle 4 strutture regionali ad essere completamente autonoma da questo punto di vista”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale della Asl Roma 3 che aggiunge: “Vogliamo ringraziare le associazioni, come il Gruppo FRATRES promotrice dell’iniziativa patrocinata anche dal Comune di Fiumicino, che svolgono un ruolo fondamentale nella promozione della donazione del sangue, organizzando campagne di sensibilizzazione e raccolte, ma soprattutto offrendo supporto costante alla nostra struttura all’interno del Grassi”.

“La Asl Roma 3 è l’unica azienda sanitaria del Lazio ad avere attivato da qualche tempo, sul sito aziendale, la possibilità di effettuare la prenotazione per la donazione del sangue. In considerazione della grande disponibilità offerta dai cittadini del nostro territorio, li abbiamo voluti mettere anche nella condizione di evitare file, scegliendo il giorno e l’orario a loro più congeniali. Il tutto con un semplice click. L’appello che anche oggi rivolgiamo è quello di continuare sulla strada della generosità finora percorsa, perché la donazione di sangue è uno strumento efficace e talvolta indispensabile per salvare una vita o per offrire un’opportunità di guarigione in più a chi sta male”, conclude Luca Mele, direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia.

Tutte le informazioni sul Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia e su come effettuare la prenotazione on line sono disponibili sul sito della Asl Roma 3.