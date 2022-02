Giornata mondiale contro la tratta, la Diocesi presenta "Voci di Donne" - Terzo Binario News

Un’iniziativa in occasione della Giornata mondiale contro la tratta che si celebra l’8 febbraio. “Donne autrici di un’altra storia. Un mosaico di voci per ripensare il presente” è un libro, curato da Anna Moccia e Claudia Giampietro, pubblicato da TAU Editrice, che raccoglie storie di donne impegnate. In occasione della Giornata contro la tratta, se ne parla il 10 febbraio 2022, in diretta streaming dall’Aula Magna della Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium», in collaborazione con la Diocesi di Porto-Santa Rufina, a partire dalle 17.30 sul canale YouTube della stessa università.

Trenta storie per trenta voci che compongono un mosaico di culture e religioni. Donne di America, Europa, Asia, Africa e Oceania; teologhe, psicologhe, religiose, storiche, ambientaliste, esperte di dialogo interreligioso e missionarie, che riflettono sul cambiamento storico dovuto alla crisi pandemica, raccontano incontri, guarigioni, capovolgimenti, cammini di resilienza. Lo sguardo al femminile sul nostro tempo è tessuto di domande sulle conseguenze per la società, la vita religiosa, gli equilibri estremamente precari in cui si trovano numerose popolazioni, lo sfruttamento, il ruolo della donna, l’interconnessione.

A intervenire Anna Moccia, giornalista, curatrice del testo e founder dell’Associazione “Terra e Missione”; sr. Carla Venditti della Missione anti tratta “Oasi Madre Clelia”, Maria Grazia Giammarinaro, magistrata, già special rapporteur delle Nazioni Unite sulla tratta di persone, Raffaella Bencivenga, psicologa dell’educazione presso il Progetto “Chaire Gynai”, cui sono destinati i proventi della vendita del libro.

Sono previsti i saluti della Preside della Facoltà «Auxilium», la prof.ssa Piera Ruffinatto, e di sr. Milva Caro, teologa, Superiora provinciale dell’Europa delle Suore Missionarie Scalabriniane, presso cui prende vita “Chaire Gynai” (dal greco, Benvenuta Donna), un progetto di semi-autonomia, voluto da Papa Francesco e nato nel 2018, per donne migranti e rifugiate (con bambini) che si trovano in stato di vulnerabilità e che non dispongono di altre forme di protezione a cui ricorrere.

Il progetto del libro, curato in collaborazione con la rivista digitale “Terra e Missione”, è uno scambio di messaggi di speranza tra le autrici e il mondo, raccolti intorno a tre aree: vulnerabilità, connessione e speranza.