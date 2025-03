Giornata Internazionale della Donna a Cerveteri: tre giorni tra arte, musica e la presentazione del calendario di Carlo Grechi • Terzo Binario News

In Sala Ruspoli da venerdì 7 a domenica 9 marzo c’è “Città di Donne”. Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Un giorno per ricordare tutte quelle donne che ancora oggi nel mondo sono vittime di soprusi e violenza”

“Non una festa, ma un giorno in cui riflettere. Non un semplice giorno in cui fare dono di mimose o pensieri vari, ma un giorno per fermarsi a pensare sulla figura della Donna nella storia e nella società di oggi. Anche quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, una data nella quale a livello mondiale viene celebrata l’importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione, ricordando le conquiste sociali, economiche, politiche e portando l’attenzione su questioni come l’uguaglianza di genere, i diritti riproduttivi, le discriminazioni e le violenze contro le donne, nella nostra città si svolgeranno una serie di iniziative artistiche e culturali, dove a parlare saranno il linguaggio universale dell’arte, della poesia e della musica”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nel presentare alla cittadinanza l’iniziativa “Città di Donne”, in programma da venerdì 7 a domenica 9 marzo in Sala Ruspoli, in Piazza Santa Maria a Cerveteri e che vedrà il momento clou nella giornata di sabato 8 marzo, con la presentazione del calendario della Donna realizzato da Carlo Grechi.

“Ancora oggi in tutto il mondo ci sono Donne vittime di violenza, di soprusi, paesi in cui vengono negati i diritti più elementari, quali lo studio, il diritto di lavorare o anche semplicemente di guidare una macchina – ha detto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – le iniziative di quest’anno sono sì rivolte alle Donne di tutto il mondo, ma con un pensiero speciale alle Donne di quei paesi dove i valori della pace sono interrotti dallo scoppio delle bombe, dalla guerra. Troppo spesso, la Giornata Internazionale della Donna viene considerata come una giornata di Festa: la giornata della Donna ha un valore molto più profondo. È occasione di riflessione, è occasione per ricordare tutte quelle donne che hanno combattuto, mettendo a rischio la propria vita, e che ancora combattono per una società più giusta”.

Tre giorni di musica, letture, pitture e arte in Sala Ruspoli. Esporranno le loro opere, Laura Laurini, Anna Sbardella, Carlo Grechi, Attilio Tognacci, Marco Tanfi, Claudio Sole, Giuliano Gentile, Ilaria La Preziosa, Pino Giuffrè, Stefano Bologna, Angelo Petraccone (!!!GAP69), Massimo D’Ambrosio, MariaPia Mancini e Lisistrata Simone. Ad aprire la mostra, venerdì 7 marzo alle ore 18:30 il concerto per pianoforte con Veronika Knyazeva e Paolo Giannini. Il giorno seguente, sabato 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, alle ore 17:00 vernissage della mostra e a seguire la presentazione del “calendario della Donna”, realizzato dall’artista di Cerveteri Carlo Grechi, una tradizione che si rinnova e prosegue oramai da tantissimi anni. Impreziosiranno la presentazione, le letture di Dario Quarino, Giacomo Rinaldi, Marco Valeri e Altiero Staffa, accompagnate al pianoforte dalle composizioni del Maestro Celeste Conte.

“Ai quadri, alla musica e alla poesia sarà affiancato un momento sempre molto atteso in città – aggiunge il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ovvero la presentazione del Calendario della Donna di Carlo Grechi, uno tra gli artisti più conosciuti, stimati e apprezzati della nostra città. La sua vasta produzione artistica ispirata alla figura della donna è sovente protagonista di importanti manifestazioni della nostra città. Anche quest’anno, come tradizione, presenterà il calendario da lui realizzato che da anni, ogni 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, viene affisso sulle pareti di tante case, negozi ed uffici di Cerveteri”.

“Tre giorni non soltanto culturalmente ed artisticamente importanti, ma anche densi di significato in una giornata così sentita come quella dedicata alla Donna – ha concluso il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ci tengo pertanto a ringraziare l’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli e l’Assessore all’Arte Federica Battafarano, il personale della Biblioteca Comunale Nilde Iotti per il lavoro e la grande collaborazione nell’organizzazione dell’evento, Fabio Uzzo della Galleria InQuadro, sempre più punto di riferimento nella nostra città quando si parla delle più svariate forme d’arte e tutti i pittori, musicisti e artisti che interverranno in Sala Ruspoli. L’iniziativa è ad ingresso libero e gratuito per tutti e la cittadinanza tutta è invitata a partecipare”.