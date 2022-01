Giornata della Memoria, ad Allumiere Anpi e Comune ricordano i bambini dell'Olocausto - Terzo Binario News

Nonostante il Covid, un piccolo gruppo di cittadini si è seduto nella sala del Palazzo Camerale di Allumiere, in occasione della celebrazione della Giornata della Memoria celebrata dall’amministrazione comunale, insieme all’Anpi sezione locale.

A fare gli onori di casa l’assessora alla Pubblica Istruzione Tiziana Cimaroli che, insieme alla collega a Cultura e Pari opportunità Brunella Franceschini, ha curato l’organizzazione del pomeriggio. In particolare la Cimaroli, docente all’istituto comprensivo collinare ha coinvolto alcuni del consiglio comunale dei ragazzi nella lettura di brani da un libro di Edith Bruck.

Prima però c’è stato l’intervento del vice sindaco Manrico Brogi che ha ricordato come il mantenere vivo il ricordo di ciò che fu l’Olocausto serve soprattutto ad evitare che si possa ripetere e quindi a guardare con preoccupazione quei luoghi del mondo dove si consumano drammi di segregazione, confinamento e violenze come in Libia, in Bielorussia o tra Israele e Palestina.

Catia Galimberti, presidente dell’Anpi Allumiere (che ha pure confezionato un video visibile sul sito dell’Associazione), ha quindi raccontato dei bambini vittime dell’Olocausto, elencando in numeri di quanti furono torturati e usati per gli esperimenti da parte di scienziati folli come Mengele, ha poi fatto anche i nomi di alcuni di questi ragazzi, pochissimi quelli di chi si è salvato come la nostra senatrice Liliana Segre o la scrittrice Edith Bruck.

Due parole su di lei sono state dette dalla giornalista Cristiana Vallarino che ne ha ricordato l’infanzia in Ungheria, la sua deportazione in vari campi e poi il suo decidere di vivere e lavorare come giornalista in Italia, dove è stata insignita nel 2021 del titolo di Cavaliere di Gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Infine la lettura di alcuni brani del libro “Il pane perduto”. Si è scelto quelli in cui la scrittrice parla degli sprazzi di luce che l’hanno aiutata a sopravvivere, cioè quei piccoli gesti “gentili” da parte di persone che erano in realtà i suoi aguzzini. Per poter coltivare comunque una speranza.