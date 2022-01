Giornata della Memoria, a Tolfa incontro tra scolari e cittadini lungo la via dei Giusti - Terzo Binario News

Il Comune di Tolfa, per la Giornata della Memoria in ricordo della Shoah, ha invitato la cittadinanza e in particolare la scuola a riflettere e partecipare ad un momento commemorativo pubblico oggi 27 gennaio, alle ore 10, nel giardino comunale lungo la via dei Giusti in prossimità della stele dedicata a Virginia Piperno, tolfetana, vittima dell’Olocausto.

Virginia Rachela Colombo Piperno nasce a Tolfa il 18 maggio 1910, nell’abitazione di Via Canale 32, da Umberto Piperno e Anna Venezioni. Il 28 febbraio 1939, a seguito delle leggi razziali, dichiarò al Comune di Tolfa di essere ebrea. Incinta del settimo figlio, insieme al marito sig. Leoni Bondi e ai loro sei figli, fu catturata dai tedeschi durante un rastrellamento nel ghetto ebraico di Roma avvenuto il 16 ottobre del 1943. Deportati nel campo di sterminio di Auschwitz morirono tutti in data non accertata.

“La via dei Giusti e la stele in memoria di Virginia Piperno, al giardino, sono state istituite come “Luoghi di Memoria” e monito, perché profondamente convinti che solo con la memoria, la conoscenza e l’approfondimento culturale si possa prevenire il riaccendersi di fenomeni di intolleranza” hanno spiegato la sindaca Stefania Bentivoglio e l’assessore alla cultura Tomasa Pala.

La VB, la maestra Serena Rosati che ha guidato gli alunni nella realizzazione di un prodotto multimediale in collaborazione con altri docenti e la maestra, nonché bibliotecaria, Michela Bentivoglio che ha letto, per l’occasione, un testo della senatrice Segre e il testo di una canzone di Guccini, hanno partecipato attivamente al momento commemorativo anche in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo di Tolfa.

La sindaca Stefania Bentivoglio ha espresso sinceri complimenti agli alunni e grandi ringraziamenti a tutti i presenti, ma anche ai ragazzi e ai docenti non presenti alla cerimonia a causa delle restrizioni Covid 19 che, in presenza o a distanza, che hanno comunque trattato la tematica in classe. Ha poi invitato gli alunni a deporre rose rosse, simbolo di amore, sia alla stele di Virginia Piperno che alla via dei Giusti,per mettere in evidenza che è importante stare sempre dalla parte dei Giusti scegliendo di operare per il bene di tutti.

L’assessore Tomasa Pala ha concluso il momento celebrativa consegnando alle classi V due testi della Costituzione Italiana ed elogiando i ragazzi e i docenti che hanno testimoniato, reso omaggio ed esposto riflessioni, considerazioni di spessore, ipotizzando anche iniziative future nell’ottica della massima partecipazione a momenti istituzionali, la condivisione di intenti ed azioni comuni tra scuola e Amministrazione in nome del forte senso civico e della cittadinanza attiva.