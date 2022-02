Giornata del ricordo, i Martiri delle foibe e gli esuli istriani commemorati a Tolfa - Terzo Binario News

A Tolfa, nella storica via Annibal Caro, vicino all’ingresso del parco della Pace, si è tenuta la cerimonia commemorativa per la Giornata del Ricordo dei martiri delle foibe e degli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia tra il 1943 e il 1947.

Presenti la sindaca Stefania Bentivoglio, l’onorevole Alessandro Battilocchio, l’assessore Tomasa Pala, i rappresentanti dell’Esercito Italiano, il luogotenente Raffaele Polito per l’Arma dei Carabinieri, la consigliera Valeria Pacchiarotti, il consigliere del Comune di Allumiere Alessio Sgriscia e numerosi cittadini e rappresentanti istituzionali.

La cerimonia è stata coordinata dall’assessore alla cultura Tomasa Pala che ha introdotto e richiamato l’attenzione sul significato storico della giornata e di quanto sia importante partecipare e far vivere i luoghi di memoria, ma soprattutto coinvolgere la scuola nel percorso di conoscenza per non dimenticare, ma avere chiari i valori di senso civico, appartenenza, fratellanza e identità.

Anche quest’anno è stata invitata a partecipare la scuola primaria e secondaria di I Grado di Tolfa, che per per ovvi motivi di restrizione e applicazione di protocolli di prevenzione Covid 19 non ha potuto partecipare. La cerimonia ha previsto la deposizione della corona alla stele del ricordo e il cambio della Bandiera contenente petali tricolore al suono della tromba magistralmente suonata da Antonio Vela.

Significativo e molto commovente il momento di consegna della targa-foto di riconoscimento al figlio dell’esule di Fiume Enrico Casarin che nel 2015, ha regalato agli alunni attenti e partecipi, una testimonianza di grande spessore. Consueto e significativo l’intervento dell’onorevole Alessandro Battilocchio che ha ringraziato quanti da anni si sono spesi per onorare al meglio la Giornata del Ricordo, in particolare Antonio Stefanini e ha messo in evidenza come sia importante che anche in altri paesi si mettano in atto momenti commemorativi così intensi e sentiti.

A seguire sono intervenuti Antonello Astolfi, il consigliere del Comune di Allumiere Alessio Sgriscia, il prof. Severo Fiorelli e la sindaca Stefania Bentivoglio che ringrazia tutti i presenti per aver partecipato con grande trasporto e coinvolgimento emotivo al momento commemorativo auspicando che sia una autentica memoria del cuore.

Ha concluso l’assessore Tomasa Pala affermando che la presenza di luoghi di memoria in un paese è importante soprattutto per le nuove generazioni perché sono chiari e immediati messaggi visivi di monito e richiamo al senso civico, al rispetto della Costituzione e delle Istituzioni. La presenza sul territorio di luoghi di memoria ha sempre permesso di intravedere spiragli di luce e di speranza in mondo migliore.