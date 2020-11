Giornata contro la violenza sulle donne: Polizia Locale in difesa del genere femminile - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo tutti il dovere di lottare contro qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne, ogni giorno e in ogni luogo. Non possiamo permetterci di abbassare l’attenzione verso questo tema. La battaglia in difesa del genere femminile deve continuare: ancora oggi sono troppi gli episodi in cui le donne sono vittime di maltrattatamenti, sia fisici che psicologici e frequenti le occasioni in cui sono bersaglio di comportamenti offensivi.

Il Corpo vanta il privilegio di avere molte quote rosa nell’organico, donne che spesso si dividono nel ruolo di madri e lavoratrici, donne di grande professionalità, coraggio, preparazione e capacità di mediazione, ma anche donne che, ancora ai nostri giorni, troppe volte sono oggetto di comportamenti sessisti e denigratori.

La Polizia Locale dice no ad ogni forma di violenza sulle donne, che sia verbale, fisica e psicologica. Che oggi sia una giornata per ricordare il valore del genere femminile ed il dovere di ognuno di rispettarlo, ma oltremodo uno sprone per continuare, nel futuro, a lottare in difesa delle donne.