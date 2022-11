Giornata contro la violenza sulle donne: le Ardite di Civitavecchia invitano tutti a "La memoria ritrovata" • Terzo Binario News

Come ogni anno celebriamo la giornata contro la violenza sulle donne.

Le Ardite di Civitavecchia vi invitano: associazioni femminili, partiti, sindacati, singole e singoli, a ragionare con noi su una piaga che affligge le donne in tutto il mondo, perchè il patriarcato sarà pure morente, ma nella sua coda il veleno è sempre più letale. Quest’anno abbiamo deciso di dedicare la giornata alle donne iraniane che nell’opprimente e anacronistica repubblica teocratica dell’Iran trovano la forza di una ribellione coraggiosa, non violenta, ardita reclamando i diritti umani fondamentali, la libertà di autodeterminarsi. E indicano una strada a tutti gli strati sociali di quel paese, ai ragazzi anche essi costretti in un rapporto segregato con le loro coetanee.

La nostra giornata si svolgerà, il 25 novembre, nel centro storico di Civitavecchia, in via Piave 3, nello spazio de “La memoria ritrovata“, a partire dalle 17.30 e si articolerà in una mostra sulla ribellione delle donne iraniane, in una lettura di poesie di poetesse, in testimonianze e interventi delle e dei partecipanti.

Vi aspettiamo, tutte e tutti.